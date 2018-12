Lucrarile la noul stadion de 14 mil. euro din Romania au fost OPRITE! Suporterii se revolta: "Batjocura, indiferenta, mediocritate!" FOTO

Lucrarile la noul stadion UTA au fost oprite.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

UTA are sanse mici sa incepa sezonul urmator pe noua arena "Francisc Neuman”, asa cum anuntase recent primarul Gheorghe Falca. Arena de 12.000 de locuri din Arad e in lucru din 2014, iar autoritatile au investit 14 milioane de euro pana acum in constructia ei.

Suporterii celor de la UTA au postat stadiul lucrarilor pe Facebook si s-au plans de indolenta autoritatilor, care intarzie la nesfarsit finalizarea constructiei.

NOUTATI DESPRE STADION

1) Lucrarile la tribuna 1 sau cele de instalare a dotarilor stadionului (cum ar fi, spre exemplu, scaunele) au ramas pe loc. Estimativ, ar putea dura minim 6 luni pentru ca stadionul sa fie pregatit complet din acest punct de vedere pentru a putea gazdui un meci oficial. Noul termen oficial pentru terminarea in totalitate lucrarilor de la stadion este necunoscut, pe panoul de la intrare fiind inca trecuta data de 23 noiembrie 2018.

2) A ramas pe loc si proiectul de modernizare a nocturnei si a sistemului de iluminat. Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatie a fost 29 octombrie. De atunci nu se mai stie nimic despre contract. Lucrarea e programata sa dureze 9 luni conform DALI-ului.

Dosar online: https://goo.gl/tuvf3Y

3) Singurii care lucreaza la stadion in acest moment sunt cei de la firma Rulouri de Gazon, care ofera si poze din timp in timp pe pagina lor odata ce avanseaza cu munca la noul teren. Termenul de finalizare a gazonului este 1 iulie 2019!

Sarbatori fericite, dragi utisti! La acest sfarsit de an ati primit cadou noi termene si promisiuni. Stim ca va era atat de dor de ele! Meritam si mai multa batjocura, indiferenta si mediocritate.