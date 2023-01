Potrivit spuselor șefului Școlii de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal, fotbaliștii dornici să îmbrace costumul de antrenor vor trebui să petreacă pe băncile școlii nu mai puțin de cinci ani și jumătate.

„Pentru ca accesul la o licență să se poată produce în România, este absolut obligatoriu să participați (n.r. - i se adresează lui Gardoș, prezent în studio) la un curs de calificare pentru meseria de antrenor. Cine dorește să se facă antrenor trebuie să urmeze astfel de cursuri timp de trei ani sau timp de doi ani la o postliceală sau să urmați cursurile pe care le fac Mihai Pintilii, Marius Croitoru, Muguruel Buga, Alexandru Chipciu, la CNFPA, care este un curs autorizat în România și este organizat oarecum altfel decât celelalte și în urma acestui curs, într-un an și zece luni se dobândește calificarea de antrenor. Apoi, alături de alți șapte jucători de calibru se va solicita participarea la un curs de licență B + A, conform cu drepturilor pe care le dă UEFA.

Deci după doi ani de calificare mai urmează un an de licențiere B + A, ceea ce înseamnă că Florin Gardoș în trei ani poate avea licența A funcțională.

După ce a dobândit licența A, se cheamă că are cunoștință despre antrenament și despre toate zonele pe care le atinge calificarea de antrenor și acum trebuie să lucreze un an de zile într-un sistem în care antrenează la 10+1. După asta mai urmează pentru încă un an și jumătate cursurile pentru licența PRO.

Calculul este următorul: doi ani - școala de calificare, un an - licențele B și A, un an - experiența și un an și jumătate - licența PRO. După cinci ani și jumătate este antrenor cu licență PRO cu dreptul de a produce efecte în fotbalul profesionist”, a explicat Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal, la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

