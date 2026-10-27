Starul Angliei și al lui FC Bayern a câștigat trofeul mult râvnit la o diferență extrem de mică de puncte față de ceilalți doi adversari aflați în cursă, Kylian Mbappe (locul secund) și Lamine Yamal (locul trei).

Ciprian Marica a reacționat sincer după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că Harry Kane este un atacant veritabil și că a meritat pe deplin să obțină Balonul de Aur în urma anului pe care l-a avut.

Kane a devenit al cincilea englez care obține trofeul și primul după Michael Owen în 2001. Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) şi Kevin Keegan (1978, 1979) sunt ceilalți britanici care au câștigat Balonul de Aur

”Sincer, mă bucur pe de o parte că a ajuns Balonul de Aur la un jucător care e decisiv, determinant. Sunt câteva întrebări acolo vizavi de cât cântărește faptul că ai câștigat un trofeu important, mă refer la concurența care a câștigat Campionatul Mondial. Pe de altă parte, da, Harry Kane a dat o căruță de goluri la Bayern, a fost decisiv.

Dacă până acum se vorbea de el că nu câștigă trofee, a ajuns la o echipă unde câștigă trofee și cred că un trofeu îi aparține și mă gândesc la meciul de cupă cu Stuttgart, 3-0 și trei goluri Harry Kane. Decide meciul într-o repriză.

Astfel de atacanți vrem să vedem în meciuri și, consider eu, meritat au așteptat cei de la Bayern 45 de ani să mai câștige un Balon de Aur. În 1981 au mai avut un câștigător de Balon de Aur. Și de partea cealaltă că și englezii, de la Michael Owen nu au mai avut un Balon de Aur.

Harry Kane este un jucător decisiv, astfel de jucători vrei să-i vezi să câștige. Cu tot respectul pentru Rodri... Au fost de-a lungul anilor câțiva jucători de la care am avut semne de întrebare dacă au câștigat complet meritat acest trofeu. Sigur, acum s-a câștigat la voturi puține”, a spus Marica.

Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

Harry Kane a obținut prima poziție în ierarhia trofeului. Așa cum era de așteptat, atacantul a mulțumit tuturor cluburilor care l-au format, printre acestea numărându-se și Tottenham.

Atacantul a adunat 435 de meciuri, a marcat 280 de goluri și a contribuit cu 63 de pase decisive la formația din Londra, fiind astfel o adevărată legendă a clubului. În ciuda cifrelor foarte bune, niciun trofeu nu a fost cucerit alături de Spurs.

În ciuda lipsei trofeelor, Tottenham a venit, la scurt timp după ce Harry Kane a primit distincția, cu un mesaj de felicitare. Mai exact, pe contul oficial de X, londonezii au postat o fotografie cu atacantul, mesajul alăturat fiind: „Felicitări, Harry Kane! Unul dintre noi!”.

Clasamentul final de la Balonul de Aur