Atacantul Khvitcha Kvaratskhelia, care va fi probabil absent pe tot parcursul sezonului, a „suferit o operaţie reuşită pentru o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului drept”, a anunţat, marţi, PSG.

Khvitcha Kvaratskhelia a fost operat și poate lipsi tot sezonul

Jucătorul georgian, operat într-o clinică din Doha (Qatar), „va începe acum reabilitarea”, a precizat clubul din capitala Franței, potrivit News.ro.

În urma acestei accidentări grave suferite după un contact cu jucătorul de la Barcelona, Xavi Espart, marţea trecută (4-2) în Liga Campionilor, sezonul său s-ar putea să se fi încheiat.

Contactat săptămâna trecută de AFP, anturajul lui „Kvara” a estimat că, în acest moment, „era dificil” să se vorbească despre o dată a revenirii pe teren, dar va fi nevoie de o absenţă de peste şase luni în cazul acestui tip de accidentare.