Reacția lui Denis Drăguș când l-a văzut la antrenamente pe fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali

Trimis pe teren la pauza meciului de pe Arena Națională, când giuleștenii conduceau cu 1-0, fotbalistul francez a schimbat soarta partidei. Acesta a reușit o dublă și a contribuit la reușita semnată de Joao Paulo, confirmând încrederea oferită de Laurențiu Reghecampf, cel care a insistat pentru păstrarea lui în lot. Anterior, jucătorul adus în vară de la Sochaux pentru 1,3 milioane de euro fusese pus de Gigi Becali pe lista de așteptare, patronul FCSB fiind gata să renunțe la serviciile sale.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a povestit după jocul cu Rapid că mijlocașul ofensiv a atras atenția vestiarului încă de la prima ședință de pregătire.