Reacția lui Denis Drăguș când l-a văzut la antrenamente pe fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali

Trimis pe teren la pauza meciului de pe Arena Națională, când giuleștenii conduceau cu 1-0, fotbalistul francez a schimbat soarta partidei. Acesta a reușit o dublă și a contribuit la reușita semnată de Joao Paulo, confirmând încrederea oferită de Laurențiu Reghecampf, cel care a insistat pentru păstrarea lui în lot. Anterior, jucătorul adus în vară de la Sochaux pentru 1,3 milioane de euro fusese pus de Gigi Becali pe lista de așteptare, patronul FCSB fiind gata să renunțe la serviciile sale.
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a povestit după jocul cu Rapid că mijlocașul ofensiv a atras atenția vestiarului încă de la prima ședință de pregătire.
Mihai Stoica, dezvăluiri din vestiarul FCSB
„Toți colegii lui l-au ajutat, pentru că a avut o perioadă, el spune: «Am avut o perioadă când jucam prost». Mie nu mi s-a părut că a jucat prost, dar poate eram subiectiv, că nici echipa nu l-a ajutat... În fine. Toți colegii l-au ajutat, pentru că e un băiat foarte bun. Au văzut că e special. Asta e o vorbă spusă de Ofri Arad. Ne-am dat seama la primul antrenament că e special, se chemau unii pe alții: «Veniți să vedeți ce face». Iar Denis Drăguș, din minut în minut, se întorcea și spunea: «Mamă, îl iubesc rău pe ăsta»”, a spus Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.
Cotat la 800 de mii de euro de site-urile de specialitate, Aymen Boutoutaou a evoluat în 13 meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind să marcheze patru goluri și să ofere o pasă decisivă.