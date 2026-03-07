Inter Milano se află pe prima poziție în Serie A, cu 67 de puncte, având un avans de zece puncte față de ocupanta locului secund, AC Milan. Echipa pregătită de Cristi Chivu este hotărâtă să obțină o victorie în meciul direct de mâine, 8 martie, având un obiectiv clar trasat, mai ales după ce „nerazzurrii” au ratat titlul de campioană în stagiunea 2024-2025 și au fost eliminați prematur din Liga Campionilor.

Înaintea duelului cu AC Milan, jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport au analizat parcursul lui Piotr Zielinski și au subliniat rolul tehnicianului român în revenirea de formă a fotbalistului, care în urmă cu mai puțin de un an, era considerat o simplă rezervă de către fostul antrenor, Simone Inzaghi.

Secretul renașterii mijlocașului polonez sub comanda românului

„Chivu i-a cerut să își recupereze cea mai bună condiție atletică, fără să acorde atenție zvonurilor de mercato. Restul ar fi venit de la sine. Și așa a fost. A devenit unul dintre oamenii de încredere, atât ca mijlocaș central, cât și ca 'regizor'. În poziția centrală, în fața apărării, a surprins prin calitate și personalitate chiar și în cele mai complicate contexte, evitând ca problemele fizice ale lui Calhanoglu să condiționeze negativ echipa. Când a fost de ales între el și Barella, care și el jucase ca regizor, Chivu nu a ezitat niciodată: mai bine Zielinski, acest Zielinski, un ghid de încredere pentru o echipă diferită.

A reînceput să joace cu continuitate și deci să marcheze cu regularitate: 5 goluri în Serie A și 1 în Champions League, pentru un total de 6 în sezon. Natural, ideea de a-și îmbunătăți cifrele în derby îl provoacă suplimentar, indiferent de rolul în care va fi trimis pe teren”, a scris publicația italiană.