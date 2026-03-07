Gruparea londoneză ocupă locul 16 în clasament, cu 29 de puncte strânse în 29 de etape, cu un singur punct mai mult decât Nottingham și West Ham. ”Ciocănarii” ocupă locul 18, primul loc retrogradabil.

Glenn Hoddle s-a autopropus la Tottenham

În urmă cu doar câteva săptămâni, în încercarea de a produce un șoc la echipă, șefii lui Spurs l-au demis pe Thomas Frank, iar, în locul său, a fost adus Igor Tudor, însă lucrurile nu par a se îndrepta.

Din acest motiv, se vehiculează că antrenorul ceh nu va încheia sezonul pe banca tehnică și că Tottenham își va încerca norocul cu încă un antrenor. Prima variantă ar fi Robbie Keane, cel care, în momentul de față, o antrenează pe Ferencvaros. Fostul antrenor al lui Spurs, Glenn Hoddle, a mărturisit că i-ar plăcea să îi fie secund lui Keane la Tottenham, echipă pe care a antrenat-o în perioada martie 2001 – septembrie 2003.

”Cred că aș face-o. Mai ales la Tottenham, pentru că acesta este clubul meu. Îi susțin de la vârsta de opt ani, așa că au fost o parte foarte importantă din viața mea.

Probabil i-am antrenat la momentul nepotrivit, trebuie să recunosc, din punct de vedere politic și financiar. Nu existau banii necesari. Cu siguranță nu era ceea ce mi s-a spus că voi găsi atunci când am acceptat postul.

Robbie se descurcă foarte bine ca antrenor tânăr. Așa că a avea o bază stabilă și pe cineva cu experiență, cum sunt eu, ar fi o formulă bună în multe privințe. Cred că ar fi o mișcare inteligentă să existe cineva, fie eu, fie altcineva cu experiență, alături de el.

Pentru că întrebarea ar fi: este Rob pregătit să preia un astfel de job acum? Deși, spunând asta, eu am intrat în primul meu post de antrenor la 30 de ani. Câți ani aveam? 34? Da, 34. Deci eram foarte, foarte tânăr.

La un moment dat trebuie să faci acel pas și, într-un fel, înveți din mers. Dar dacă poți învăța din mers având în jurul tău oameni cu experiență, privind înapoi, mi-ar fi prins extrem de bine să am asta”, a spus Hoddle, conform The Sun.

VIDEO Tottenham - Crystal Palace 1-3