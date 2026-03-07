Florin Manea l-a făcut praf pe Mihai Rotaru

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Universitatea Craiova ocupă prima poziție în clasament cu 59 de puncte, la patru lungimi în fața celor de la Rapid, și la șapte în fața lui Dinamo.

Chiar dacă oltenii sunt favoriți clar, Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a mărturisit că nu și-ar dori ca echipa din Bănie să câștige trofeul de campioană a României.

Motivul? Manea nu îl are la suflet pe Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei.

”N-aş vrea să ia titlul Craiova pentru că nu-l halesc pe Rotaru. A fost un om de nimic faţă de mine. Mă sună o dată şi zice: ’Mai e Fabbrini liber?’ Zic: ’Da, este, te interesează?’ / ’Nu, nu mă interesează.’ Închid telefonul, după două minute mă sună Fabbrini: ’Am ofertă de la Craiova!’ / ’Care Craiova, mă, că doar ce am închis telefonul». Cât puteam să iau eu? 20.000.

Mă sună o dată: ’Îl vreau pe Neacşa’. Cel de la Hunedoara. Bun, fac contractul, iau comisionul, după şase luni mă sună: ’Să aduci banii înapoi că nu e bun Neacşa’ / ’Păi, ţi-am zis eu să-l iei? Ţi l-am propus eu, mă? Nici dacă ţi-l propuneam eu nu-ţi dădeam banii». Pentru 10-15.000.

Nu ia titlul, o să-l ia Rapid, o să vezi. Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru, crede-mă. Nu-i dă. Ştii ce i-am zis la telefon: ’O să mai iei campionatul când o să învie tata!’. Suporterii Craiovei? Păi, să facă ceva ca patronul lor să nu mai fie aşa mizerabil”, a spus Florin Manea la podcastul IamȘtucan.