Valencia este gata să facă o ofertă de 12 milioane de euro pentru atacantul CFR-ului, însă președintele Cristi Balaj temperează entuziasmul și anunță că viitorul jucătorului se va decide după "dubla" din Conference League.



Deși numele unor cluburi importante precum Rennes, Nice sau Celtic au fost vehiculate, se pare că Valencia a intrat hotărât pe fir. Potrivit informațiilor oferite de Digi Sport, "liliecii" pregătesc o ofertă scrisă care ar consta într-un împrumut de două milioane de euro, urmat de un transfer definitiv în valoare de alte 10 milioane de euro. Clubul din Gruia ar dori să finalizeze afacerea chiar în această săptămână.



Balaj: "E monitorizat de mai multe echipe"



Președintele campioanei a confirmat interesul uriaș pentru Munteanu, dar a evitat să ofere detalii concrete, subliniind că meciurile cu Hacken din play-off-ul Conference League vor fi decisive.



"Eu doar atât am spus și îmi mențin declarația – Louis Munteanu este un jucător de care se interesează mai multe cluburi, nu doar unul singur. Este monitorizat de mai multe echipe. Va fi urmărit la meciurile din play-off. Nu mai spun nimic până nu se întâmplă ceva cu adevărat", a transmis Cristi Balaj, potrivit sptfm.ro.



Oficialul a ținut să clarifice și absența recentă a atacantului, negând zvonurile unei rebeliuni. "A revenit după ce a avut o crampă musculară. În presă s-a zvonit că nu vrea să joace sau că are bani de primit. A fost decizia corectă de a-l proteja. Louis este la Cluj, se antrenează și va face deplasarea în Suedia", a adăugat președintele CFR-ului.



Louis Munteanu a jucat opt meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon, în care a reușit să marcheze un gol. Cota sa de piață este de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

