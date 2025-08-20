Deși transferul său de la CFR Cluj este considerat o certitudine, Louis Munteanu a fost surprins, miercuri dimineață, în Aeroportul Internațional "Avram Iancu" din Cluj-Napoca, alături de lotul echipei.



Atacantul a urcat în avionul care duce delegația ardeleană în Suedia pentru duelul crucial cu Hacken, din play-off-ul Conference League.



Saga plecării lui Louis Munteanu de la CFR a ținut capul de afiș în ultimele săptămâni. Conducerea clubului din Gruia a admis în repetate rânduri că principalul obiectiv al perioadei de mercato este vânzarea atacantului de 23 de ani, pentru care există oferte concrete. Mai mult, jucătorul a fost menajat în anumite partide tocmai pentru a se evita o accidentare care i-ar putea periclita transferul.



Cristi Balaj: "Și eu cred că va pleca"



Chiar președintele clubului, Cristi Balaj, a confirmat recent iminența despărțirii, însă a lăsat de înțeles că Munteanu va rămâne un profesionist până în ultima clipă. Prezența sa în lotul pentru Suedia confirmă spusele oficialului clujean.



"Și eu cred acest lucru (n.r. – că va pleca), dar important e că îl avem în lot, e serios, e concentrat la ce trebuie să facă aici și asta este în favoarea lor, a celor care îl vor transfera, în favoarea lui pentru că demonstrează că este un jucător preocupat să se pregătească și să evolueze cât mai bine. Face parte din lot", a punctat Balaj pentru Fanatik.



Rămâne de văzut dacă Dan Petrescu va miza pe el în partida de joi, de la ora 20:00, sau dacă prezența lui Munteanu în delegație este doar o formalitate, în așteptarea oficializării transferului care ar aduce un profit important în conturile clubului.

