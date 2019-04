LIBER la investitii maghiare in Romania! Ce crede Ministrul Tineretului si Sportului despre banii bagati de Orban la Sepsi si Miercurea Ciuc

Bogdan Matei n-are nimic impotriva investitiilor guvernului maghiar in Romania.

Ministrul Tineretului si Sportului accepta ideea ca regimul Orban sa ridice academii de fotbal pe teritoriul Romaniei.

"Nu sunt la curent cu sumele pe are le investesc, dar orice ban care e investit in sport pe mine ma bucura. Dincolo de disputele publice, orice investitie in sport e benefica noua. N-am nicio problema, eu sustin investitiile in sport, indiferent de unde ar veni ele", a spus Matei la PRO X.

Pe langa Sf. Gheorghe si Miercurea Ciuc, guvernul maghiar ar fi aproape sa se implice si intr-un proiect similar la Satu Mare.