Senatul României a modificat miercuri, 1 aprilie, „Legea Mitică Dragomir” (Legea 4/2008). Fanii se vor confrunta pe stadioane cu reguli mult mai stricte, printre cele mai dure din Europa, dacă proiectul va fi adoptat în noua versiune de Camera Deputaților, forul decizional.

Camera Deputaților, forul decizional pentru noua „Lege Mitică Dragomir”

Senatorii au votat în număr de 64 „pentru”, iar 33 dintre ei au fost „împotrivă”, existând și două abțineri în Camera Superioară a Parlamentului României.

Cele 64 de voturi „pentru” au venit de la PSD (27), USR (17) și PNL (12), grupul din opoziție PACE (7) și de la un senator neafiliat.

Cele 33 de voturi „contra" au fost distribuite astfel: 21 de la AUR, 6 de la UDMR, 4 de la PACE și două de la senatori neafiliați.

Organizatorii meciurilor de fotbal sunt obligați, conform proiectului de lege, să asigure supraveghere video permanentă în toate zonele stadionului, pe toată durata evenimentului sportiv. Sunt incluse așadar tribunele, peluzele, căile de acces și zonele de vânzare a băuturilor. Imaginile pot fi utilizate ca probe în procese civile sau penale.

În același timp, suporterii care încalcă legea ar putea primi amenzi de 10 ori mai mari decât în prezent.

Forma adoptată de Senat reglementează mai drastic și show-urile pirotehnice ale ultrașilor. Manifestările respective nu vor mai putea avea loc decât înaintea începutului jocurilor și după fluierul final. De asemenea, ultrașii vor putea acționa doar prin firme autorizate și primind avize din partea autorităților.

Consumul de alcool, limitat sever

„Este interzis consumul băuturilor alcoolice în orice spaţiu din arena sportivă care oferă vedere directă asupra terenului de joc, pe durata evenimentului sportiv, inclusiv accesul în incinta tribunelor cu băuturile alcoolice achiziționate”, se arată în textul proiectului legislativ.

Suporterii vor putea așadar să consume băuturi alcoolice doar în zone special amenajate. Procentajul maxim de alcool permis este de 5,5%, iar vânzarea băuturilor se poate face doar într-un interval limitat, pe baza scanării biletului. Jandarmii pot solicita astfel inclusiv date despre consumatori.

Oamenii care încalcă legea pot să fie interziși pe stadion timp de un an, iar o recidivă poate conduce la o pedeapsă majorată la doi ani. O persoană interzisă poate fi condamnată la închisoare între șase luni și doi ani sau poate fi amendată, dacă este prinsă pe arenă.