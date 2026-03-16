Gică Popescu a preluat 70% din acțiunile Farului Constanța de la Gică Hagi. Dumitru Dragomir a explicat de ce fostul fundaș își permite investiția, estimându-i averea la zeci de milioane de euro.

Fostul internațional român a plătit aproximativ 3,5 milioane de euro pentru a deveni acționar majoritar. În urma acestei tranzacții, Gică Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica au rămas fiecare cu un procent de 10% din formația constănțeană.

Rocada de la nivelul conducerii se întâmplă pe fondul posibilei plecări a lui Hagi la echipa națională a României. Actualul selecționer, Mircea Lucescu, își termină contractul în vară, iar „Regele” este principalul vizat să preia banca tehnică pentru viitoarea campanie de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Sursa banilor din conturile noului patron

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit detalii despre posibilitățile financiare ale lui Gică Popescu, garantând că acesta poate susține echipa în prima ligă din afacerile pe care le derulează.

„Gică Popescu are o avere de 20-30 de milioane de euro! Are din construcții, din imobiliare. Gică are bani mulți. De acum înainte va fi greu, pentru că va băga bani de la el. O echipă ca Farul nu este ușor de ținut.

Măcar două milioane de euro pe an să bage. Poate să facă asta. Are pământ bun, construiește bine... Deocamdată, are forță să țină Farul. Nu știm în ce afaceri intră”, a spus Dumitru Dragomir, citat de Fanatik.