"La noi antrenorii nu mai sunt antrenori" | Boloni ii face praf pe Iordanescu si pe conducatorii de la CFR

Boloni este in acest moment antrenor la Antwerp si a comentat situatia fotbalului din Romania.

Antrenorul in varsta de 65 de ani a criticat dur ultimele evenimente din Liga 1.

"In Romania, nu exista stabilitate! Citesc in fiecare perioada de transferuri ca s-a adus cel mai cel jucator la nu stiu ce club. Se fac zeci de transferuri vara, dar si iarna. Unde e stabilitatea?", a declarat Boloni pentru ProSport.

Boloni a vorbit si despre situatia de la CFR Cluj unde Edi Iordanescu a fost instalat dupa plecarea lui Dan Petrescu si apoi a fost demis dupa doar 3 meciuri.

"Cum e posibil ca Dan Petrescu sa paraseasca echipa campioana? Si de ce ajunge Iordanescu la Cluj? Jos palaria pentru el, dar sa mergi la echipa campioana fara niste rezultate mari inainte... Eu n-as fi indraznit! Iar tu ca si club, daca l-ai luat, cum sa-l dai afara dupa trei meciuri? E ridicol!", a continuat fostul antrenor de la Sporting.

Boloni a dat exemplul propriei formatii. Acesta spune ca are un patron foarte bogat la Antwerp, dar un patron care nu se pricepe deloc la fotbal. Are insa inteligenta de a sta in spate. Boloni povesteste ca la Antwerp au fost adusi oameni competeneti si poate sa-si faca treaba in liniste.

"Si eu am calatorit in viata mea de foarte multe ori cu avionul, dar de fiecare data cand trebuie sa ma sui in avion, prefer sa am un pilot. Nu pilotez eu avionul! Din pacate asta nu inteleg conducatorii din fotbalul romanesc", a spus fostul international.

Boloni este din 2017 antrenorul lui Antwerp. A mai antrenat in cariera echipe importante precum Rennes, Monaco, Standard si PAOK.