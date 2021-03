Juniorii romani i-au impresionat pe italieni! Se deschide inca o academie de fotbal de top la Bucuresti! Proiectul impresionant al celor de la AS Roma

Observand potentialul tinerilor romani, AS Roma a decis sa deschida la Bucuresti o academie de fotbal.

Italienii deruleaza programul AS Roma International Academy, prin care cauta talente pe care sa le promoveze la prima echipa, iar baza de la Bucuresti va fi inclusa in acest program, alaturi de academiile deja deschise in Abuja (Nigeria), New York (SUA) si Quito (Ecuador).

Potrivit ProSport, oficialii Romei vor anuntat oficial proiectul in urmatoarele saptamani, acestia alegandu-i deja pe antrenorii care vor lucra cu copiii. Academia va consolida grupe de juniori cu varste cuprinse intre 6 si 13 ani.

Initial juniorii vor fi pregatiti de tehnicieni din club, iar apoi antrenorii din cadrul academiei vor merge la pregatire in Italia pentru a invata programe de exercitii personalizate.

Pentru deschiderea academiei in Romania, cei de la AS Roma vor crea, in afara Bucurestiului, o baza sportiva care va oferi conditii de pregatire de lux.