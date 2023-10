Ionuț Lupescu a primit o funcție temporară în cadrul CS Dinamo, din subordinea MAI, unde va încerca să ajute la dezvoltarea uneia dintre cele mai puternice academii de fotbal din România. Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, a explicat care va fi contribuția fostului fotbalist.

"Noi nu suntem în concurență cu clubul de fotbal din Liga 1"

"Am reușit să obținem expertiza domnului Ionuț Lupescu pentru secția de fotbal. Vreau să lămuresc ceva, pentru că primesc multe întrebări. Noi nu suntem în concurență cu clubul de fotbal din Liga 1. Mi se pun întrebări de ce vin legendele la CS Dinamo. Pentru că, probabil, noi vrem să facem o academie performantă, în perioada următoare.

Ne dorim să producem sportivi și fotbaliști de calitate, care să deservească echipele din Liga 1 și echipele naționale ale României, indiferent de vârstă. Avem o relație foarte bună cu FC Dinamo, am fost contactat de domnul Nicolescu ca să unim academiile, mai ales acum, după venirea domnului Lupescu.

"Vrem ca o echipă de Liga 1 să aibă posibilitatea să aleagă cu ce academie dorește să colaboreze"

Am avut o discuție și cu FRF, vom avea o întâlnire oficială săptămâna viitoare, pentru a schimba puțin regulamentul. Cel puțin din punctul nostru de vedere, vrem ca o echipă de Liga 1 să aibă posibilitatea să aleagă cu ce academie dorește să colaboreze. Noi credem că multe academii se fac numai pe hârtie, în multe dintre situații, doar pentru că există o obligativitate.

Pentru a avea academii puternice, trebuie să-i lăsam pe unii să se ocupe de academii, care să aibă colaborări cu echipele din ligile de seniori. Așa, și noi am putea să ne vedem foarte bine de treaba noastră cu acest proiect, și am elimina orice specualții.

Îi urez succes domnului Lupescu, îi mulțumesc pentru încrederea pe care ne-a acordat-o și că a simțit că va avea în noi un partener profesionist. Va avea libertate totală de exprimare profesională, noi nu ne implicăm în zone pe care nu le cunoaștem. O să ne ocupăm administrativ, din punct de vedere sportiv este în sarcina dumnealui.

"Funcția pe care o va ocupa Ionuț Lupescu este de manager sportiv pentru consiliere"

Funcția pe care o va ocupa Ionuț Lupescu este de manager sportiv pentru consiliere, nu în cadrul academiei ci la nivelul întregului club. Academia a fost înființată în 2020, cu începere a activității în ianuarie 2021, deci avem aproape 3 ani de activitate.

Pentru a putea face un audit, să îi spunem așa, ca să vedem unde suntem, ce am făcut în acești trei ani, trebuie să fie un om implicat în interiorul clubului, să simtă lucrurile. Va fi o muncă continuă și o muncă grea, se va sta de vorbă cu antrenorii, părinții, copiii. Funcția consider că e doar o denumire, mai important cred că este rolul și atribuțiile pe care le are domnul Lupescu.

"Săptămâna viitoare vom anunța semnarea unui contract cu un sponsor nou, pentru o sumă record"

Auditarea va dura 2-3 luni, apoi, când se va prezenta proiectul pentru noua academie, va trebui să discutăm. E un club mare, care are o structură de conducere, nu iau deciziile singur în club. Poate colegii mei nu vor fi de acord cu noul proiect, poate li se va părea costisitor sau aspecte de acest gen.

Nu cred că e greu să atragi sponsori. Când am venit în club aveam 0 euro din sponsorizări, iar acum sărim de 1 milion de euro, după trei ani de muncă. Sponsorizarea poate fi în bani, produse sau lucrări. Săptămâna viitoare vom anunța semnarea unui contract cu un sponsor nou, pentru o sumă record pentru un club sportiv departamental. Și am semnat pe cinci ani. Este și fotbalul prins acolo, primul sponsor îl avem deja pentru academie.

"Este un mare păcat să ai o valoare precum Ionuț Lupescu și să nu te folosești de el"

Locul lui Ionuț Lupescu este în fotbalul românesc. Este un mare păcat să ai o valoare precum Ionuț Lupescu și să nu te folosești de el. Sunt sigur că el este un foarte mare plus pentru CS Dinamo și pentru fotbalul românesc. Îmi doresc ca astăzi să fie începutul unei noi perioade din cariera de manager și de consultant a domnului Lupescu.

I-am adus pe Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și Florin Bratu pentru că eu consider că sunt un om care mă pricep doar la management, adică 10% din activitatea acestui club, și îmi doresc să am cât mai mulți oameni profesioniști pe lângă mine.

Oamenii valoriși și fostele glorii vin pentru că îi chemăm și îi căutăm. Eu chiar fac un apel către conducătorii din fotbal: nu le știm pe toate, poate că sunt unii patroni care cred că știu, dar nu toți se pricep. De aceea ne domină Israelul și facem egal cu Belarus, pentru că ne e rușine sau nu vrem să vorbim cu Ionuț Lupescu sau cu Y", a declarat Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.

Text și foto - Gabriel Chirea