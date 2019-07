OFICIAL | SURPRIZA! Cu cine a semnat un fost jucator de la FCSB! "A cucerit trofee si cu siguranta ne va ajuta!"

Un fost jucator de la FCSB a ajuns la o echipa din Liga 1.

Nicandro Breeveld (32 ani), fost jucator la FCSB a semnat un contract pe 2 sezoane cu Poli Iasi. A evoluat pentru FCSB in perioada 2014-2016 si a cucerit titlul, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei in tricoul ros-albastrilor.

Breveeld revine in Romania dupa 3 ani si va veni sub comanda lui Mihai Teja la Iasi.

Mijlocasul de origine surinameaza, a inceput fotbalul in Olanda si a ajuns in Romania in 2011, prima data la Astra Giurgiu. A evoluat apoi pentru Jiul Petrosani, Gaz Metan, Pandurii si FCSB. In 2016 s-a transferat in Emiratele Arabe Unite la Al Fujairah, dupa care a mai jucat in Cipru la Omonia Nicosia si in Qatar la Al Markhiya.

Ambrosie: "Cu siguranta ne va ajuta"



Presedintele executiv al celor de la Poli Iasi, Adrian Ambrosie, conisdera ca transferul lui Breeveld este foarte important si este convins ca va ajuta clubul datorita experientei sale.

"Avem nevoie de jucatori experimentati in echipa, pentru a ne atinge obiectivele, iar venirea lui Breeveld este un plus. Este un jucator experimentat, care cunoaste Liga 1, a cucerit trofee cu FCSB si siguranta ne va ajuta", a declarat Adrian Ambrosie, pentru Prosport.

350.000 de euro este cota lui Breeveld, potrivit transfermarkt.com