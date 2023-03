Mijlocașul Cătălin Sajin de la FCSB, fotbalist cu selecții la echipele naționale de juniori ale României (a fost ”decarul” de la Under 16) și Moldovei (Under 18 și Under 19), a debutat cu gol la selecționata Under 20 de peste Prut.

Sajin a marcat în egalul 2-2 din meciul de pregătire cu Speranis Nisporeni, el fiind titularizat de selecționerul Alexandru Guzun, fostul fotbalist al lui Rapid București din anii '90.

Cătălin Sajin a fost decarul naționalei Under 16 a României

Cătălin Sajin a evoluat și pentru România Under 16, într-o ”dublă” amicală cu Cipru, iar în primul meci, câștigat cu 4-1, chiar a jucat titular, purtând tricoul cu numărul 10.

De atunci însă, adică din august 2019, Sajin nu a mai fost convocat de FRF, așa că fotbalistul cu dublă cetățenie a acceptat convocările venite din partea Federației Moldovenești de Fotbal.

Moldova U20 în meciul cu Speranis Nisporeni: Victor Dodon (Denis Vornic, 29, Artur Nazarciuc, 80), Mihai Morozan, Vladislav Costin, Cristian Martin (Marian Nistor, 72), Stanislav Rusu, Vasile Luchița (Nichita Chioroglo, 55), Alexandru Gău, Iulian Bejan, Cătălin Sajin (Octavian Catan, 69), Mihai Lupan (Gabriel Nogai, 72), Vlad Lupașco (Nicolae Țelic, 46)

Rezerve: Cristian Axenti, Marius Scutaru, Ion Mînăscurtă

Antrenor: Alexandru Guzun

Info și video: Federația Moldovenească de Fotbal

Foto: FCSB / Costel Șerban