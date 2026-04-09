Legendarul antrenor a murit marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, acolo unde numeroase personalități din sport și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Printre cei care și-au exprimat respectul pentru fostul tehnician se află și fostul atacant italian Maurizio Ganz, unul dintre jucătorii care au lucrat cu Lucescu la începutul anilor ’90.

Maurizio Ganz: „Era un tată pentru jucători”

Într-o intervenție pentru RSI, fostul atacant al lui Inter a vorbit despre impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra carierei sale.

Ganz a evoluat sub comanda tehnicianului român la Brescia, în sezonul 1991/1992, atunci când echipa se afla în Serie B.

„Era un tată pentru toți jucătorii și un mare antrenor, un profesor de fotbal. Un precursor al fotbalului modern. La Brescia ne antrenam pe un teren militar, în mijlocul a 30-40 de plopi. Jucam zece contra zece și trebuia să ai grijă să nu intri în copaci. Avea mereu idei ofensive, ne plăcea fotbalul pe care îl cerea. Veneam la antrenament cu bucurie și abia așteptam următoarea ședință de pregătire”, a spus Maurizio Ganz.

Mircea Lucescu l-a făcut golgheter

Sub comanda lui Mircea Lucescu, Ganz a avut unul dintre cele mai bune sezoane din carieră. Atacantul italian a marcat 19 goluri în 36 de meciuri pentru Brescia și a devenit golgheterul din Serie B. În același sezon, echipa a câștigat și titlul în liga a doua italiană.

Ulterior, Ganz a adunat mai multe trofee în vitrină. A câștigat titlul de campion al Italiei cu AC Milan în sezonul 1998/1999 și Cupa UEFA cu Inter în stagiunea 1997/1998. În palmaresul său se mai află și Cupa Italiei, cucerită cu Sampdoria în sezonul 1987/1988.

Atacantul italian a mai fost și golgheter în Cupa UEFA, în sezonul 1996/1997, când a marcat opt goluri în competiția europeană.