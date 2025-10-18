Mutarea lui George Pușcaș era ca făcută, dar a picat surprinzător! Ce s-a întâmplat

Atacantul român s-a despărțit de formația din Turcia Bodrum FK și a fost aproape să semneze cu echipă din Emiratele Arabe Unite, dar mutarea a picat în cele din urmă

George Pușcaș a fost în discuții și cu Legia Varșovia, formație unde antrenează Edi Iordănescu, dar cele două părți nu s-au înțeles în cele din urmă.



Ce s-a întâmplat cu mutarea lui George Pușcaș



Pușcaș nu s-a înțeles cu polonezii pe partea financiară și a sperat că poate obține ceea ce își dorește la o formație din zona arabă, mai precis din Emiratele Arabe Unite.

Atacantul român a fost dorit de Daniel Isăilă la Baniyas, dar mutarea a picat după ce clubul i-a adus un alt atacant antrenorului român.

Este vorba despre Alhassan Koroma, în urma a cărui venire s-a ocupat și ultimul loc pentru rezervat străinilor din lot, iar venirea lui George Pușcaș nu a mai fost posibilă, conform presei din zona arabă.

În acest moment atacantul în vârstă de 29 de ani este în căutarea unei echipe, în urma unui sezon bun în Turcia, unde a marcat 11 goluri și a oferit patru pase decisive în 38 de partide jucate pentru Bodrum FK.

1,1 milioane de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

