Mutarea lui George Pușcaș era ca făcută, dar a picat surprinzător! Ce s-a întâmplat

Mutarea lui George Pușcaș era ca făcută, dar a picat surprinzător! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

George Pușcaș este liber de contract și își caută o nouă echipă.

TAGS:
Emiratele Arabe UniteGeorge PuscasTransferLegia Varsovia
Din articol

Atacantul român s-a despărțit de formația din Turcia Bodrum FK și a fost aproape să semneze cu echipă din Emiratele Arabe Unite, dar mutarea a picat în cele din urmă

George Pușcaș a fost în discuții și cu Legia Varșovia, formație unde antrenează Edi Iordănescu, dar cele două părți nu s-au înțeles în cele din urmă.

Ce s-a întâmplat cu mutarea lui George Pușcaș

Pușcaș nu s-a înțeles cu polonezii pe partea financiară și a sperat că poate obține ceea ce își dorește la o formație din zona arabă, mai precis din Emiratele Arabe Unite.

Atacantul român a fost dorit de Daniel Isăilă la Baniyas, dar mutarea a picat după ce clubul i-a adus un alt atacant antrenorului român.

Este vorba despre Alhassan Koroma, în urma a cărui venire s-a ocupat și ultimul loc pentru rezervat străinilor din lot, iar venirea lui George Pușcaș nu a mai fost posibilă, conform presei din zona arabă.

În acest moment atacantul în vârstă de 29 de ani este în căutarea unei echipe, în urma unui sezon bun în Turcia, unde a marcat 11 goluri și a oferit patru pase decisive în 38 de partide jucate pentru Bodrum FK.

1,1 milioane de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Directorul sportiv de la Legia Varșovia a vorbit despre negocierile cu George Pușcaș

Recent, directorul sportiv al Legiei Varșovia, Michael Zewlakow, a vorbit despre tatonările cu George Pușcaș. Oficialul grupării poloneze a dezvăluit că i-a propus lui George Pușcaș o anumită sumă de bani, urmând ca veniturile sale să se rotunjească prin bonusurile de performanță, propunere refuzată, însă, de atacantul român.

Ne-am interesat de Pușcaș, dar este un tip de jucător similar cu Rajovic, iar noi voiam ca acești jucători să se completeze unul pe celălalt. A avut un contract lung în Turcia, dar pretențiile lui financiare erau mari.

Nu era favoritul nostru numărul unu. La final, ne-am întrebat dacă ar fi dispus să-și reducă așteptările și, prin evoluții bune, să atingă obiectivele financiare pe care și le dorea, dar nu a fost interesat. Per total, bugetul de salarii era deja foarte solicitat”, a spus Zewlakow.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Șomerul&rdquo; George Pușcaș, pus la zid de polonezi: &rdquo;Acum suferă consecințele!&rdquo;
”Șomerul” George Pușcaș, pus la zid de polonezi: ”Acum suferă consecințele!”
George Pușcaș, pe punctul să semneze!? Este dorit de către club, dar &rdquo;e o alegere riscantă&rdquo;: &rdquo;Vrea să semneze imediat!&rdquo;
George Pușcaș, pe punctul să semneze!? Este dorit de către club, dar ”e o alegere riscantă”: ”Vrea să semneze imediat!”
Un cunoscut jurnalist l-a propus pe George Pușcaș la un club din Spania: &rdquo;Ar fi cel mai potrivit!&rdquo;
Un cunoscut jurnalist l-a propus pe George Pușcaș la un club din Spania: ”Ar fi cel mai potrivit!”
ULTIMELE STIRI
Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă, tras de fostul &bdquo;c&acirc;ine&rdquo; &icirc;nainte de Dinamo - Rapid
Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă, tras de fostul „câine” înainte de Dinamo - Rapid
Liga 2 | Ceahlăul - Corvinul 0-2, ACUM! Steaua - Șelimbăr 4-3! &bdquo;Thriller&rdquo; cu șapte goluri
Liga 2 | Ceahlăul - Corvinul 0-2, ACUM! Steaua - Șelimbăr 4-3! „Thriller” cu șapte goluri
Are trei fotbaliști pe &bdquo;persoană fizică&rdquo; la națională și anunță: &bdquo;Vor mai veni cu siguranță!&rdquo;
Are trei fotbaliști pe „persoană fizică” la națională și anunță: „Vor mai veni cu siguranță!”
Sabin Ilie şi-a ales favorita &icirc;n derby-ul Dinamo - Rapid: &bdquo;Merg pe m&acirc;na lor&rdquo;
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul Dinamo - Rapid: „Merg pe mâna lor”
MM Stoica trage de ureche un jucător de la FCSB: &rdquo;Nu a mai dat totul așa cum o făcea &icirc;nainte&rdquo;
MM Stoica trage de ureche un jucător de la FCSB: ”Nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: &rdquo;Am greșit c&acirc;nd am spus că te stimez&rdquo;

Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: ”Am greșit când am spus că te stimez”

Veste majoră &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit cea mai importantă &icirc;ntărire posibilă!

Veste majoră înainte de Bosnia - România: "Am primit cea mai importantă întărire posibilă!"

Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios

Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi &ndash; Lucescu: &bdquo;Vezi-ți de căciula ta!&ldquo;

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi – Lucescu: „Vezi-ți de căciula ta!“

Mihai Stoica &icirc;i cere plecarea: Să i se str&acirc;ngă m&acirc;na și să i se dea o medalie

Mihai Stoica îi cere plecarea: "Să i se strângă mâna și să i se dea o medalie"

După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?

După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: "Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?"



Recomandarile redactiei
Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă, tras de fostul &bdquo;c&acirc;ine&rdquo; &icirc;nainte de Dinamo - Rapid
Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă, tras de fostul „câine” înainte de Dinamo - Rapid
Are trei fotbaliști pe &bdquo;persoană fizică&rdquo; la națională și anunță: &bdquo;Vor mai veni cu siguranță!&rdquo;
Are trei fotbaliști pe „persoană fizică” la națională și anunță: „Vor mai veni cu siguranță!”
Sabin Ilie şi-a ales favorita &icirc;n derby-ul Dinamo - Rapid: &bdquo;Merg pe m&acirc;na lor&rdquo;
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul Dinamo - Rapid: „Merg pe mâna lor”
Liga 2 | Ceahlăul - Corvinul 0-2, ACUM! Steaua - Șelimbăr 4-3! &bdquo;Thriller&rdquo; cu șapte goluri
Liga 2 | Ceahlăul - Corvinul 0-2, ACUM! Steaua - Șelimbăr 4-3! „Thriller” cu șapte goluri
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: &rdquo;E convins de un singur lucru&rdquo;
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: ”E convins de un singur lucru”
Alte subiecte de interes
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: &rdquo;Acord total!&rdquo;
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Primul transfer g&acirc;ndit de Marius Șumudică la Rapid
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să &icirc;i obțină semnătura gratis!
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
CITESTE SI
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

stirileprotv Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;

stirileprotv Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

Medicul Flavia Groșan, &icirc;n comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

stirileprotv Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!