Etapele rămase din sezonul regulat se împuținează și, în mod alarmant pentru FCSB, această echipă e tot în afara locurilor de play-off.

Acum, când mai sunt 11 runde de jucat din sezonul regulat, formația bucureșteană e pe 9, ce-i drept, la doar două puncte de poziția a 6-a, ultima care duce în play-off. Așadar, distanța e recuperabilă. Și, totuși, în mod evident, FCSB suferă, când are meciuri de jucat, o dată la trei, patru zile distanță. Pentru că efortul fizic, dar și mental e prea mare pentru o echipă românească.

Acum, trupa pregătită de Pintilii și Charalambous va întâlni, mai întâi, Feyenoord acasă (joi, ora 22:00), după care va reveni, în campionat, pentru confruntarea cu Unirea Slobozia, în deplasare (luni, ora 20:30).

În acest context, Gigi Becali a fost întrebat, la Digi Sport, dacă FCSB își va menaja titularii în partida cu Feyenoord, având în vedere că șansele de calificare, în Liga Europa, sunt infime, după patru înfrângeri în primele cinci etape.

Când a auzit întrebarea, latifundiarul din Pipera a luat foc!

„Cum să nu mă intereseze meciul cu Feyenoord? Cum adică? Nu mă intersează 500,000 de euro? (n.r. – în Europa League, un meci câștigat valorează, de fapt, 450,000 de euro) Dar calificarea ce are?! Păi, ce? E pierdută calificarea? Vă spun eu că nu e!“, a tunat Gigi Becali.

Și-a bătut joc de Conference League, în 2022

Deși s-a arătat împotriva sacrificării parcursului din Europa League, când FCSB mai are șanse minime de calificare, în trecut, Gigi Becali fix asta a făcut!

În sezonul 2022-2023, formația bucureșteană a ajuns în grupele Conference League, în vechiul format. Și a avut niște rezultate catastrofale, inclusiv două înfrângeri cu Silkeborg (Danemarca), 0-5 în deplasare și acasă!

În acel moment, Gigi Becali a ordonat sacrificarea meciurilor rămase din Conference League, iar FCSB, folosind rezervele, s-a clasat pe ultimul loc în grupa B, după West Ham, Anderlecht și Silkeborg, cu doar 2 puncte și un golaveraj șocant: 3-18!

