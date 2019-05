In acest sezon de Liga 4 Bucuresti s-au marcat in total 1.016 goluri! Performanta fantastica

Primele 4 clasate, care se vor califica si in play-off, au marcat impreuna 514 goluri.

Statisticile Ligii 4 Bucuresti spun ca cele 16 echipe au marcat in total 1.016 goluri, adica o medie de aproape 5 goluri pe meci, iar din cele 204 meciuri disputate pana acum, 194 s-au terminat cu victorii si s-au inregistrat numai 12 egaluri. Clasamentul este condus de CSA Steaua, care a acumulat 73 de puncte (24 victorii, 1 egal, 1 infrangere) si are un golaveraj incredibil +159 (164 goluri date, doar 5 goluri primite). Celelalte trei echipe care ii vor insoti pe „militari” in play-off sunt AS Carmen (67 puncte / 134-16, +118), Progresul 2005 (63 puncte / 125-25, +100) si CS FC Dinamo (60 puncte / 96-27, +69).

Daca echipele din fruntea clasamentului se remarca prin diferenta pozitiva in privinta golaverajului, in schimb exista si formatii care cad in cealalta extrema. De la locul 9 in jos, toate echipele au primit mult mai multe goluri decat au marcat: Unirea Politehnica (-48), AS Tricolor (-33), Metaloglobus II (-51), AS Romprim (-45), AFC Rapid (-48), Real Crangasi (-104), LPS Mircea Eliade (-82) si Vis de Bucuresti (-105).

Liga 4 din Bucuresti nu este singura unde exista echipe care au marcat peste 100 de goluri in acest sezon:

AS Gloria 2015 Cornesti (Dambovita / 142)

AFCS Viitorul Curita (Bacau / 138)

CSM Slatina (Olt / 131)

CSM Tg. Mures (Mures / 127)

Zimbrul Slobozia Conachi (Galati / 124)

Mostistea Ulmu (Calarasi / 110)

Petrolul Potcoava (Olt / 109)

AS Minerul Costesti (Valcea / 108)

AS Pescarusul Sarichioi Junior (Tulcea / 108)

Baraganul Ciulnita (Ialomita / 107)

AS Fotbal Team Sageata (Buzau / 107)

ACS Unirea Brinceni (Teleorman / 105)

ACS Floresti (Cluj / 105)

AS Singureni (Giurgiu / 103 )

Viitorul Daesti (Valcea / 102)

CS Argesul Mihailesti (Giurgiu / 100)