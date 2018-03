"...Fiecare joaca cum vrea". Declaratie bizara a lui Leo Grozavu dupa ce ACS Poli a pierdut in minutul 90+3 la Voluntari, din penalty

ACS Poli a fost ingropata de Maxi Oliva la Voluntari. Argentinianul adus de la Dinamo a facut un penalty in minutul 90+2.

FC Voluntari a invins-o pe ACS Poli Timisoara cu 1-0, cu un gol marcat de Florin Cernat din penalty, in minutul 90+3. La final, Leo Grozavu, antrenorul oaspetilor, a oferit o declaratie bizara. El l-a luat, insa, in vizor pe portarul Straton.

"Straton n-a scos foarte multe. Au fost doua baloane, atat. Dar nu vreau sa critic pe cineva. Fiecare evolueaza cum vrea, noi am incercat... Voluntari e o echipa mult mai buna, cu jucatori mai buni, care evolueaza foarte bine. Noi nu putem sa facem un joc de atac foarte bun in acest moment. Incercam sa exploatam ce ne da meciul. E al doilea joc in mai putin de doua luni in care pierdem cu ei in prelungiri. Greselile au fost ale noastre", a spus Leo Grozavu.

ACS Poli Timisoara ocupa locul 5 in Play Out, avand 14 puncte. Sepsi, ocupanta primului loc de baraj, are 11 puncte, in timp ce Gaz Metan si Juventus au cate 8, respectiv 7 puncte.