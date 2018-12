Decizie surpriza: Vivi Rachita este noul antrenor de la ACS Poli Timisoara!

Vivi Rachita preia echipa in plin campionat si se bate pentru salvarea de la retrogdarare.

ACS Poli Timisoara a anuntat astazi numirea lui Vivi Rachita in functia de antrenor principal.

Rachita va avea si atributii de manager in cadrul clubului.

"Valeriu Rachita va prelua postul de antrenor principal al echipei Poli Timisoara, incepand cu data de 15 ianuarie 2019. Tehnicianul de 48 de ani va avea, in acelasi timp, si atributiuni de manager general in plan sportiv", se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a clubului.

Rachita preia astfel echipa in plin sezon, cu obiectivul de a evita retrogradarea.

ACS Poli Timisoara e pe ultimul loc in Liga a 2-a, la 12 puncte in spatele liniei de salvare.