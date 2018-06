I s-a terminat suspendarea! :)) Ionel Ganea e noul antrenor al lui ACS Poli Timisoara

Ganea revine la Timisoara ca antrenor, dupa ce a jucat in 2007-2008 in Banat la Politehnica lui Marian Iancu.

Ganea nu are doar amintiri placute de la Timisoara. A fost suspendat 22 de etape in august 2007 dupa ce l-a strans de gat pe asistentul Dorin Mudura.



In minutul 70 al unui derby cu Rapid, Mudura a semnalizat un fault al lui Ganea asupra lui Sapunaru. Atacantul a primit al doilea galben si ar fi trebuit sa plece la vestiare. N-a facut-o decat dupa ce l-a prins de gat pe Mudura, incercand sa-l tranteasca la pamant. Ganea a fost cu greu oprit de coechipieri, a plecat la vestiare, dar s-a intors dupa 5 minute si a fost oprit de jandarmi sa intre in teren.