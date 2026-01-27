Cu atât mai tragic! Ce vârste aveau fanii lui PAOK decedați în tragedia de pe E70

Detalii cutremurătoare ies la iveală după gravul accident rutier produs pe drumul european E70.

PAOK Salonic
Microbuzul plecase din Salonic și se îndrepta spre Lyon, acolo unde PAOK urma să dispute meciul din grupa unică a Europa League. 

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată că șoferul a încercat o depășire, moment în care a intrat în coliziune frontală cu o autocisternă care circula regulamentar. 

Cu atât mai tragic! Niciun pasager nu avea peste 30 de ani

Potrivit publicației grecești skai.gr, trei dintre victime proveneau din Alexandria, regiunea Imathia, iar o a patra din Pieria. Toți aveau vârste cuprinse între 25 și 27 de ani. Informațiile au fost confirmate inclusiv de primarul din Alexandria, Panagiotis Gyrinis.

În aceeasi ordine de idei, publicația newsbomb.gr anunță că șoferul microbuzului avea doar 29 de ani, iar protothema.gr scrie că niciuna dintre victime nu avea peste 30 de ani.

Șoferul și alți șase pasageri au murit la fața locului, în timp ce cei trei supraviețuitori au fost preluați de ambulanțe, condițiile meteo nefavorabile împiedicând intervenția elicopterelor SMURD.

