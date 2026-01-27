FCSB a pierdut din nou în campionat, scor 1-4 cu CFR Cluj, și a ”căzut” pe locul 11. Chiar dacă distanța față de locurile de play-off nu s-a mărit semnificativ, având în vedere că UTA Arad a pierdut cu Rapid, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii își complică situația deoarece are în față un program dificil pe finalul acestui sezon regulat.



Adrian Mutu (47 de ani), fostul mare internațional, urmărește atent tot ce se întâmplă la campioana României și a găsit cauza pentru care FCSB este departe de evoluțiile cu care a obișnuit în ultimele două sezoane.



Adrian Mutu știe ce se întâmplă la FCSB: ”De asta nu mai sunt ca înainte”



”Briliantul” crede că jucătorii sunt afectați și de criticile patronului Gigi Becali, care a devenit mai acid în declarații, dezamăgit fiind de rezultatele echipei sale.



„Nu sunt sincronizați deloc, nu joacă precum o echipă, nu se apără ca o echipă, încearcă singuri să rezolve situațiile. Și din cauza faptului că nu sunt în formă.



Greșelile ies în evidență acum. Pe mine mă miră, nu am văzut niciodată FCSB la un nivel tactic atât de slab ca în perioada asta. Nu înțeleg cum FCSB a ajuns situația asta, mai ales că are cei mai buni jucători.



Abia acum încep să joace cu presiunea cea mai mare. E presiune să nu rateze marele obiectiv, calificarea în play-off, și din cauza criticilor lui Becali, care sunt mai dure ca niciodată. Poate și de asta jucătorii nu mai sunt ca înainte”, a spus Mutu, la Digi Sport.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:



Etapa 24: Csikszereda (acasă)

Etapa 25: FC Botoșani (acasă)

Etapa 26: Oțelul Galați (deplasare)

Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 28: Metaloglobus (acasă)

Etapa 29: UTA Arad (deplasare)

Etapa 30: U Cluj (acasă)



Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.

