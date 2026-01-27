Campioana României avea nevoie de un rezultat pozitiv la Zagreb pentru a fi la ”mâna ei” înainte de ultima etapă din faza principală a UEFA Europa League, în care va întâlni Fenerbahce pe teren propriu. Acum, FCSB are nevoie de o victorie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor, așa cum Sport.ro a explicat AICI.



Sume uriașe la FCSB



Înainte ca FCSB să iasă din cupele europene, specialiștii de la Football Meets Data au efectuat o analiză pentru a vedea sumele încasate de echipele care au participat în acest an în cupele europene.

Campioana este printre echipele din Europa League care au încasat cei mai puțini bani, dar primește, oricum, o sumă importantă pentru posibilitățile din fotbalul românesc.



După ultima etapă, FCSB primește încă 240.000 de euro din partea forului european, astfel că ajunge la încasări de 7,6 milioane de euro înainte de ultima etapă cu Fenerbahce. Doar Maccabi Tel-Aviv, Utrecht și Malmo stau mai prost ca FCSB la capitolul ”încasări”.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat înainte de pauza competițională din iarnă că încasările sale din Europa se ridică în acest sezon la 10 milioane de euro. Cel mai probabil, diferența este făcută de sumele primite din vânzarea de bilete.



„Financiar? Nu zic că a fost extraordinar, eu zic că a fost bun. Până acum, de exemplu, doar din Europa, am încasat vreo 10 milioane. Problema e că acum, din alea două victorii vin banii din urmă, adică cinci milioane și ceva”, spunea Becali.

