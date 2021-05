Ce spune Ilie Poenaru despre posibilitatea transferului la FCSB: "Mai devreme sau mai tarziu va veni si oferta!"

Academica Clinceni a incheiat campionatul pe locul 5.

Intr-un interviu acordat celor de la Fanatik, Ilie Poenaru a vorbit despre transferul lui Andrei Cordea la FCSB:

"Daca nu pleca la FCSB, sigur pleca la o alta echipa. De un an de zile, a muncit foarte mult. Un caracter senzational, un baiat care se pregatea si in plus fata de ce faceam noi. Si-a dorit mult sa ajunga la un nivel foarte bun. Are toate meritele, ma bucur ca mi-am pus amprenta pe evolutia lui.

Nu trebuie sa se supere ca spun asta, dar cand a venit la noi ii lipseau multe, tehnic, tactic. A fost exemplar, modest, a inteles, a muncit, a invatat foarte repede. Ceea ce si-a dorit si ambitia lui a fost rasplatita de un club puternic din Romania".

Poenaru a vorbit si despre viitorul sau. Acesta spune ca se simte bine la Clinceni, insa spera sa prinda un contract la o echipa puternica.

"Nu, nu e vorba de regret. Cred ca am demonstrat inca o data ca am ajuns la un nivel foarte bun si datorita faptului ca am un staff foarte bun, foarte bine pregatit. Si pentru ca am avut linistea necesara, acordata de conducere, fara presiune. Chiar daca imi place presiunea si o accept, dar asta este si meritul conducerii. Nu am niciun regret ca n-am mers la FCSB. Satisfactia este foarte mare ca am facut performanta. Mai devreme sau mai tarziu va veni si oferta sau ofertele.

Dumnezeu stie ce este mai bine pentru mine si sunt sigur ca atunci cand voi avea oferte, ele vor aparea. E clar ca orice antrenor isi doreste sa antreneze la un nivel foarte inalt, dar asa cum am spus-o, acumulez experienta. Antrenez din 2011, am trecut prin multe situatii, am castigat foarte mult in aceasta perioada. Rezultatele confirma si mai devreme sau mai tarziu sunt sigur ca voi face pasul catre un club important din tara sau strainatate.

Imi place stabilitatea, proiectele pe termen lung. Nu poti sa faci performanta batand din palme. Trebuie sa construiesti, sa o iei de jos si trebuie sa ai implicare si rabdare. Sunt cel mai longeviv si datorita faptului ca am primit credit de la conducere, dar cred ca si eu mi-am facut treaba si am meritat sa antrenez aici. Nu este nicio problema sa raman la Clinceni, eu am o motivatie mare in continuare, ca mai raman un an, doi sau trei, eu am motivatia. Mai departe, vom vedea.

La Clinceni s-a creat o emulatie si am devenit un grup foarte unit si foarte puternic si lucrurile sunt mai simple. Stim ce vrem, nu mai avem nevoie de rabdarea de a ne cunoaste, de a discuta lucruri", a adaugat Poenaru.