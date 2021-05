Incredibil! Cate bilete au primit suporterii Stelei pentru barajul cu CS Afumati! Stelistii, decisi sa saboteze masurile Jandarmeriei

Steaua lupta duminica, de la ora 17:30, pentru promovarea in Liga 2.

Meciul decisiv se joaca pe terenul celor de la CS Afumati, care sunt condusi cu 2-0 dupa mansa tur a barajului.

Suporterii ros-albastrilor au primit doar 14 bilete pentru partida de duminica, ceea ce i-a nemultumit. In plus, Jandarmeria Ilfov a anuntat ca in zona din preajma stadionului va fi permis doar accesul localnicilor, grupurile pietonale mai mari de 6 persoane urmand a fi interzise pe toata suprafata Afumatiului.

Fanii considera ca decizia autoritatilor este abuziva si au scris pe retelele de socializare mesaje de mobilizare, dorindu-si sa incalce masurile Jandarmeriei.

Oficialii de la CS Afumati au anuntat ca meciul se va disputa in prezenta a 270 de spectatori, numar care reprezinta 25% din capacitatea stadionului. Oaspetii trebuie sa primeasca, potrivit regulamentului, 5% dintre bilete, in acest caz 14.

"Noi am avut la meciul cu CSA doar 8 suporteri, conform regulamentului. Nu am putut sa le dam mai mult de 14 bilete", au spus reprezentantii clubului, potrivit GSP.

Meciul decisiv pentru promovarea in Liga 2 dintre CS Afumati si Steaua este programat duminica, de la ora 17:30, si va fi transmis live pe www.sport.ro.