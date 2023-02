Ilie Dumitrescu și "Emergency Ball" spre atacantul care a devenit favoritul lui Becali. Poveste spumoasă din vestiar

Octavian Abrudan, fost jucător la FCSB, a povestit un moment haios de când gruparea roș-albastră era condusă de Ilie Dumitrescu. În vârstă de 38 de ani, fostu fundaș central s-a retras în 2019, de la U Cluj, iar în 2010 a evoluat șapte partide pentru echipa lui Gigi Becali.

Ilie Dumitrescu, actualul analist sportiv, a fost antrenor la echipa lui Gigi Becali, în urmă cu 13 ani, când echipa îl avea în componență și pe grecul Pantelis Kapetanos, numit de Gigi Becali, în direct la Pro Arena, cel mai bun atacant pe care l-a avut la FCSB.

Schema "Emergency Ball"

Abrudan a povestit un episod în care Ilie Dumitrescu făcea strategia, în sala de ședințe. „Am și o amintire cu «Emergency ball». Eram în sală de ședințe, una dintre primele ședințe cu Ilie Dumitrescu.

Vorbeam despre posesie, ne arăta clipuri cu Barcelona și spunea că așa și-ar dori să jucăm. Spunea că în cazul în care nu avem nicio soluție, să apelăm «Emergency ball» pe Kapetanos", a povestit Abrudan, potrivit Gsp.

Ilie Dumitrescu a fost numit antrenor la Steaua (n.r.: - actuala FCSB) pe 11 august 2010. A debutat cu o victorie, echipa câștigând cu 2-1 meciul cu Victoria Brănești din campionat.

A urmat apoi calificarea în grupele Ligii Europa, la lovituri de departajare, în deplasare, în fața echipei Grasshopper Zurich, dar la finele timpului regulamentar și al prelungirilor, Steaua fusese învinsă cu 1-0.

A fost primul dintr-o serie de cinci meciuri consecutive fără victorie. Ulterior și-a dat demisia, după 40 de minute în care a stat pe banca roș-albaștrilor.

Gigi Becali și topul atacanților de la FCSB

”Eu am greșit o dată și-mi reproșez că am greșit, dar după ce am greșit, am primit și răsplata. Mă refer la Kapetanos.

Am greșit. Cerea 30.000 parcă, m-am zgârcit pentru 5.000 și l-a luat CFR și a luat campionatul cu el. Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat. După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia.

A jucat pe toate pozițiile, înseamnă că a fost un foarte mare atacant, doar că la noi nu a jucat prea mult. Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

37 de goluri a marcat Pantelis Kapetanos pentru cei de la FCSB, în 97 de partide, în toate competițiile.

Thereau a marcat de zece ori în 25 de meciuri la FCSB, unde a jucat doar un singur sezon. În 2007, Anderlecht a plătit 2,9 milioane de euro pentru a-l transfera.