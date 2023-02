Folosit inițial fundaș dreapta, Sorescu a debutat în meciul cu FC Hermannstadt (1-0) și a fost înlocuit la pauză. Contra celor de la Farul (2-3), în ultima etapă, internaționalul român a fost mutat în flancul stâng al apărării, dar din nou a fost înlocuit după 45 de minute.

Gigi Becali s-a lămurit în cazul lui Deian Sorescu

Deși neagă că ar fi nemulțumit de Sorescu, Gigi Becali spune că singurei achiziții din această iarnă îi lipsește "aprecierea de lovire a mingii".

"Încă nu e Sorescu ăla pe care l-am vrut eu și l-am luat eu. Adică nu mai are aprecierea mingii. Viteza o are, tehnica o are, dar nu mai aprecierea aia de lovire a mingii.

Probabil că acum își va reveni, nu? Cred. Nu sunt nemulțumit de el", a spus Gigi Becali.

50.000 de euro a plătit FCSB pentru a-l împrumuta pe Sorescu de la Rakow până la finalul sezonului

950.000 de euro este suma pe care FCSB trebuie să o plătească pentru a-l transfera definitiv pe Sorescu

Ilie Dumitrescu nu a înțeles înlocuirea lui Deian Sorescu din meciul cu Farul

Rugat să se pună în pielea antrenorului de la FCSB, Ilie Dumitrescu a vorbit despre cele trei decizii pe care le-ar lua: o mult mai mare atenție pe faza defensivă, mai puține mesaje din partea antrenorului legate de "prietenie și familie" și schimbări cu sens făcute în timpul jocurilor.

"Primul lucru: aș fi foarte aspru și exigent în zona organizării pe faza defensivă. Adică prea multe greșeli! Al doilea lucru: este clar că e fantastic, e bucurie, toată lumea se bucură de atmosferă, de joc, de familie, dar se joacă pe puncte și pentru titlu la fiecare meci. Ăsta e un mesaj pentru Pintilii.

Al treilea lucru și cel mai important: trebuie să facă ca fiecare jucător să dea cel mai bun randament pe postul lui. Totuși, există o îngrădire a unor decizii pentru antrenor. Uite, eu am analizat jocul FCSB-ului cu Farul. În prima repriză, Edjouma dă două pase de gol și e schimbat la pauză! Deci două pase clare de gol, evidente. Una pentru Tavi Popescu, când dă cu șiretul interior. Și pasa pentru Compagno! Și a fost extrem de activ, a schimbat jocul. Dacă ești antrenor, poate nu iei decizia asta. Și Deian Sorescu a fost activ, a creat, dar sunt niște schimbări care...

Dau un exemplu. De ce îl schimbi pe Edjouma? Dacă tu vrei să iei o decizie în zona asta, poți să schimbi pe altcineva. Puteai să schimbi Coman cu Tavi Popescu, care nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Nu poți să zici că de Olaru sau de alții nu te atingi, dar ceilalți sunt vulnerabili și n-ai ce să faci cu ei. Pe urmă, altă schimbare - Cordea, care a fost cel mai bun jucător. Cum să-l schimbi pe Cordea?

M-ai întrebat ce aș fi făcut dacă eram la FCSB. Păi, n-ai ce să faci. Poți să ai 7 licențe. Dacă ăsta e statutul la FCSB, acceptă-l și ești expus, nu ai ce să mai faci. Ți-am dat câteva exemple analizate. Edjouma, două pase senzaționale, cel mai periculos. Deian, activ! Sunt foarte mulți antrenori care n-ar fi luat deciziile astea. E simplu să vorbim, dar e foarte greu să gestionăm în situația ca asta.

Altă chestie: bucuria de a juca, bucuria rezultatelor, prietenia, atmosfera... nu prea! Mai ușor, dar trebuie să mergi și în zona aia, să fii mai...", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.