După o noapte petrecută în arest, fostul selecționer, ajuns la 66 de ani, a fost eliberat, dar s-a prezentat din nou la DNA de la ora 14:00, unde a fost întâmpinat de reporteri.

Victor Pițurcă: „Eu și fiul meu nu am văzut nicio mască!”

La început, Victor Pițurcă a specificat că nu poate să facă pulică nicio informație din dosar, ca ulterior să declare că totul este un abuz și că nu are nicio legătură cu afacerea cu măștile furnizate pentru spitanul MApN.

„Nici eu nu știu de ce sunt acuzat. S-au scris multe bazaconii, care nu au nimic în comun cu adevărul. Se spune că aș fi oferit bani, că aș fi fost într-o afacere...

Pe domnul Țuțu l-am văzut o singură dată, la el la birou. Nu am nicio legătură cu el. Băi, fraților, nu mai avem voie să mergem în birou la cineva? Am fost cu băiatul meu în birou și cu încă cineva. Eu am o firmă de armament din Filiași și credeam că pot face o facere. Am fost în birou la Țuțu, am vorbit 30 de minute și am plecat. Eu voiam să vând fabrica, el mi-a propus o altă afacere, fabricare de pistoale. L-am văzut doar o dată și am vorbit prin mesaje pe WhatsApp, două propoziții. Nu poți să vorbești cu un om? După aceea ești supus acestor abuzuri...

O să vedeți că e adevărat ce spun. Dacă era ceva concret, nici nu pot să-mi imaginez ce-mi făceau. Eu și fiul meu nu am văzut nicio mască! Noi nu avem nicio legătură.

MApN a cumpărat de la o firmă o serie de produse. Firma lui Alexandru nu a fost implicată. Doar a investit banii pe care i-am dat eu. Ce produse? Nu știu. Habar nu am. Măști, măști de gaz... Credeți că știu? Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După o săptămână, am vrut și eu să-i cunosc pe oamenii care i-au propus afacerea. Atât. Dar nu știu pe nimeni din această afacere.

Procurorii nu mi-au prezentat nicio probă. Doar că am stat 30 de minute la Țuțu în birou. Eu nu am dat nicio declarație, nu am semnat nimic. Pe românește, nu 'am dat în gât' pe nimeni. Pițurcă nu face niciodată așa ceva!

Vă spun cum am fost implicat: l-am împrumutat pe fiul meu ca să cumpere aceste produse. Sunt complet nevinovat! Este un mare abuz. Era afacerea fiului meu! Fraților, nu ne interesa pe noi dacă măștile erau neconforme. Firma cu care era asociat fiul meu s-a ocupat de aducerea produselor.

Acea firmă, nu știu cum se numește, a venit cu afacerea și a luat 40% din profit. Noi nu am avut nicio legătură cu aceste produse. Iar eu nu am nimic în comun cu această afacere.

Fiul meu nu a intermediat nimic. Firma lui a investit bani. Eu i-am dat bani lui Alex, Alex a dat bani în China pentru produse. A treia firmă știa de afacere, ea a luat produsele. Știa Alex de afacere? Dacă știa mai lua acea firmă în combinație dacă știa să cumpere? Nu am comis nicio ilegalitate!

Alex e foarte supărat. A intrat într-o afacere... Eu nici nu am vrut. Vă imaginați cât regret. Mie nu îmi trebuia... Acum și el e sub control judiciar. Am spus prea multe și s-ar putea să am probleme. Oamenii se pot lega de orice. Problema e că cei care iau aceste decizii nu sunt judecați”, a declarat Victor Pițurcă.

Victor Pițurcă a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, timp în care nu are voie să ia legătură cu cei impicați în dosar. În plus, acesta trebuie să vină de două ori pe săptămână la sediul IPJ Ilfov și nu are dreptul să părăsească țara.

Fiul antrenorului, Alex Pițurcă (39 ani), are aceleași obligații. Însă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă mai scurtă, de doar 30 de zile.