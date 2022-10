Patronul FCSB a început cu Pantelis Kapetanos, care a jucat la echipa sa în două ”mandate”: 2008-2011, respectiv 2013-2014. Lista a fost continuată de Cyril Thereau, pentru care a plătit 700.000 de euro în 2006.

Becali este de părere că Andrea Compagno (26 de ani) este ”în primii trei atacanți” pe care i-a avut la FCSB.

Gigi Becali și topul atacanților de la FCSB

”Eu am greșit o dată și-mi reproșez că am greșit, dar după ce am greșit, am primit și răsplata. Mă refer la Kapetanos.

Am greșit. Cerea 30.000 parcă, m-am zgârcit pentru 5.000 și l-a luat CFR și a luat campionatul cu el. Eu trebuie să-l pun prima dată pe unul care a marcat goluri, și Kapetanos ne-a ajutat. După aia vine francezul, Thereau, care nu ne-a ajutat foarte tare, că n-a avut timp, dar l-am văzut în Italia.

A jucat pe toate pozițiile, înseamnă că a fost un foarte mare atacant, doar că la noi nu a jucat prea mult. Pe Compagno îl văd în primii trei atacanți pe care i-am avut”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

37 de goluri a marcat Pantelis Kapetanos pentru cei de la FCSB, în 97 de partide, în toate competițiile.

Thereau a marcat de zece ori în 25 de meciuri la FCSB, unde a jucat doar un singur sezon. În 2007, Anderlecht a plătit 2,9 milioane de euro pentru a-l transfera.