Elton s-a retras! Cum arată acum și ce proiect impresionant are fostul mijlocaș de buzunar al lui FCSB

Elton Jose Xavier Gomes, fostul mijlocaș de la FCSB și unul dintre cei mai scunzi jucători profesioniști din toate timpurile (1,54m), și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul anului trecut.

Elton s-a retras

Micuțul brazilian, acum în vârstă de 35 de ani, era liber de contract din iulie 2021, după o ultimă experiență în liga secundă din Emiratele Arabe Unite, la Al Hamriyah, iar în decembrie și-a anunțat retragerea din fotbal.

"Astăzi se încheie cariera mea de fotbalist profesionist. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu, tatălui meu, Geraldo, și mamei mele, Giselia, pentru toate eforturile depuse și pentru faptul că au crezut în mine. Îi mulțumesc soției mele, Ravilla, copiilor mei, Eltinho și Suria, pentru că au renunțat la multe lucruri pentru a-mi permite să-mi trăiesc visul.

Le mulțumesc fraților mei, prietenilor, fanilor și tuturor cluburilor care mi-au oferit șansa să le arăt ce pot. Mulțumesc Arabiei Saudite pentru felul în care m-a primit, pentru dragoste și pentru șansa de a schimba viața familiei mele. Mulțumesc fotbalului pentru toate momentele trăite. Astăzi, cariera mea de profesionist a ajuns la final.

Acum, obiective noi, visuri noi și, cu ajutorul lui Dumnezeu, un drum de succes. Mulțumesc fotbalului!", a scris Elton, pe Instagram, platformă unde este urmărit de peste 700.000 de persoane.

Elton a jucat la FCSB în a doua parte a sezonului 2006/2007. Brazilianul a strâns doar nouă meciuri și a înscris un gol, chiar la debut, contra lui FC Argeș, scor 2-0.

Corinthians, Sao Caetano, FCSB, Al Nassr, Fortaleza, Dubai CSC, Sport Recife, Al Fateh, Al Mesaimeer, Al Qadisiyah, Clube de Regates Brasil, Al Wahda și Al Hamriyah sunt echipele pentru care a jucat Elton de-a lungul carierei

Arena Arabia, proiectul lui Elton din Brazilia

Brazilianul lăsase de înțeles că plănuiește să își încheie cariera încă din vara anului trecut, când și-a deschis o bază sportivă în Brazilia, chiar în locul în care a crescut - Alagoas, Clima Bom.

Arena Arabia este numele bazei sportive construite de Elton, în semn de recunoștință pentru țara în care a avut cele mai mari realizări în fotbal - campion și câștigător al Supercupei cu Al Fateh - dar și, probabil, cele mai mari venituri din carieră.

"Arena Arabia este un vis pe care l-am avut mereu, iar acum, datorită lui Dumnezeu, am reușit să mi-l îndeplinesc. Am deja un teren, iar acum lucrez pentru încă unul, aici, în cartierul în care am crescut. E un vis al meu și al prietenilor mei. Mă gândesc să pun punct carierei într-un an sau doi, cel mult, iar apoi aici va fi munca mea, compania mea", spunea Elton, în iunie 2021, potrivit Globo.

Sud-americanul avea la acel moment deja 50 de copii care se antrenau la baza sa și anunța că plănuiește să le construiască și o școală puștilor.

"Am realizat acest proiect pentru a-i ajuta pe copii și ne dorim nu numai să formăm niște oameni de calitate, ci și fotbaliști profesioniști de valoare. Sunt sigur că voi descoperi mulți băieți talentați", mai spunea Elton.

Pe lângă terenurile de fotbal și o școală, Elton plănuiește să realizeze un complex cum nu mai există în regiunea respectivă de Brazilia, cu zonă VIP, restaurante, magazine sau mese de teqball.

Istoria lui Elton la FCSB

Elton a fost adus de FCSB după ce Mihai Stoica l-a urmărit personal în Brazilia, la începutul anului 2007. După ce managerul l-a văzut în tricoul lui Corinthians și s-a consultat și cu antrenorul Cosmin Olărou, formația patronată de Gigi Becali a reușit să-l transfere pentru aproximativ 1,6 milioane de dolari, iar în luna martie a acelui an era prezentat oficial.

"Mă întâlnesc însă cu Elton. În mare secret, la o benzinărie. E rușinos, stă doar cu capul în pământ. Îi explic despre ce e vorba. Pare încântat, începe să zâmbească. Chimie există, asta era cel mai important. Din păcate, omul care decide nu apare. Trebuie să plec din Brazilia. Echipa e în Cipru. Ce vom face, nu știu. Dică, operat, va lipsi tot returul. Cu Elton, nu prea sunt șanse. Plec la Larnaka. Pe avion, mă uit la un DVD, Elton, melhores momentes. E senzațional, abia aștept să i-l arăt lui Oli, să văd ce zice", povestea Mihai Stoica despre prima discuție avută cu Elton, în Brazilia.

Deși impresiona prin tehnică, viteză și driblinguri, Elton nu a trăit o perioadă grozavă în România, în ciuda unui debut cu gol. A jucat în doar nouă partide, cinci ca titular, inclusiv derby-ul celebru cu Dinamo, din Ghencea, câștigat de "câini", 4-2. Ulterior, era vândut în Arabia Saudită, la Al Nassr, pentru aproximativ 500.000 de euro.

Reacțiile după transferul lui Elton la FCSB

Mihai Stoica: "În timp ce alții creau diversiuni și căutau să provoace scandaluri, noi încercam să ne asigurăm serviciile acestui jucător de geniu. În Brazilia i se spunea 'Maradoninho', fiind comparat cu Maradona"

Cosmin Olăroiu: "Ni l-am dorit foarte mult pe Elton. Este un jucător cu calități tehnice formidabile, care ar putea aduce multă culoare în jocul nostru. Ar putea asigura doza de spectacol și, în același timp, de eficiența atât de necesară după accidentarea lui Nicolae Dică"

Reacțiile după debutul cu gol al lui Elton: FCSB - FC Argeș 2-0 (17 martie 2007)

Mihai Stoica: "Eu îl știu foarte bine și știu ce poate. Poate mult mai mult decât a arătat azi"

Cosmin Olăroiu: "Foarte emoționat la primul meci. Are calități, ușor-ușor se va pune la punct și fizic și poate fi un jucător decisiv în anumite momente"

Cornel Penescu: "Echipă bună Steaua. Copilul ăla, Elton, joacă foarte bine.

Reacțiile după plecarea lui Elton de la FCSB

Gigi Becali, în 2007: "Dacă îmi tăiai mâna și tot n-aș fi spus de MM că nu e corect. Băgam tot în foc pentru el, dar acum, când mă uit pe acte, văd că n-a fost corect. Să stau acum să-i fac belele lui MM? Nu, mă trag pe mine la răspundere, că eu am fost un prost. L-am lăsat să semneze pe sute de mii fără să-l verific, să-mi fie învățătură de minte"

Gigi Becali, în 2011: "Dădea mingea pe la spate și pac! Se învârtea ca titirezul în loc. Eu nu știam când a fost adus, n-aveam experiență. Mă gândeam eu că e prea mic, pitic, dar nu știam. Mă gândeam că nu l-au luat alții că era prea mic. Când am văzut piticania, am zis: 'Ce o fi, mă, ăsta? Se duce cu mingea ca spiridușul printre picioarele ălora și dă gol?'. Avea 30 de kilograme, ești nebun?! 1.45m și 32 de kilograme, când l-au cântărit. Băi, cum 32 de kilograme? N-are și el măcar 1.50m? N-am văzut așa fotbalist mic în viața mea. Numai MM putea să facă așa ceva!"

Mihai Stoica, în 2012: "Al Ahly rămâne lider, Elton rămâne Fotbalist (cu F mare)"

Ilie Bărbulescu, în 2013: "Se laudă că a adus el jucători la Steaua? Păi, pe cine, pe Elton, care era breloc de mașină, este cea mai mare descoperire a MM-ului făcută împotriva voinței lui Gigi Becali. De pe tot globul pământesc, l-a găsit el pe Elton și l-a luat pe suma aia de peste 1,5 milioane de euro. Unde mai joacă acum descoperirea lui?"

Mihai Stoica, în 2018: "Eu sunt privit ca omul care a dat țeapa cu Elton. O sa fac un colaj cu golurile date de Elton în Arabia Saudită. Și nu e ușor să joci în Arabia Saudită, întrebați-l pe Budescu. Am vorbit și cu antrenori români care au antrenat în Arabia Saudită și spuneau că nu aveai ce să-i faci. Cu ce să-ți iei măsuri, că nici nu-l prinzi? Și lumea spune că e țeapă. Cum să fie țeapă? Eu am plecat după 3 luni, el a fost dat afară după aia"

Mihai Stoica, în 2021: "Elton, de care m-am săturat la câte ironii am primit, s-a dus la o echipă de mână a doua, a câştigat campionatul singur cu Al Fateh, a spulberat tot ce a fost acolo, sărise de 2 milioane de euro salariu net. Cam ăsta a fost Elton, de care lumea râdea. Da, vorbesc cu el. E în Brazilia acum, are 35 de ani, nu cred că va mai juca"