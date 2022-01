Iftime a dezvăluit cât va încasa pe Racovițan! + Gest superb al fotbalistul înainte de plecarea în Polonia

Bogdan Racovițan (21 de ani) s-a înțeles cu Rakow și va pleca marți în Polonia pentru a face vizita medicală și a semna cu noua sa echipă.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a dezvăluit suma pe care a primit-o în schimbul lui Racovițan.

„Racovițan e un fotbalist fenomenal. Vreau să vă spun că înaintea meciului (cu Sepsi, scor 1-0) el știa că pleacă și în mod normal toți fotbaliștii n-ar fi jucat. Ar fi spus că „știți, pot să mă accidentez”. I-am spus: „Bogdane, te poți accidenta și în primul meci de la polonezi. Am nevoie de tine, trebuie să joci” și ajucat excepțional. Fără să simți că nu ar fi la întreaga lui capacitate și voință. Asta dă dovadă de mare caracter.

E o afacere corectă. Am luat 600.000 de euro, plus bonusuri, asta înseamnă 800.000 de mii de euro. Nu-i deloc un fundaș central în România ieftin la ora asta. Am și niște procente viitoare, cred că copilul va rezista în timp în Poloni și va fi jucător important la națională”, a spus Valeriu Iftime la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Racovițan, la a doua experiență în străinătate din carieră

Pentru Racovițan, Rakow Czestochowa nu va fi prima echipă din străinătate la care evoluează. Acesta a mai fost la Dijon, în Franța, în perioada junioratului.

3 meciuri și un gol a strâns Racovițan la naționala U21. Fundașul a marcat într-un amical cu Italia, scor 2-4.