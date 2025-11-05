Ienei, mutarea decisivă pentru EURO 2000. Mircea Sandu dezvăluie pas cu pas ce s-a întâmplat

Fotbalul românesc îl plânge pe Emeric Ienei, antrenor legendar.

Mircea Sandu a povestit pentru Adevărul cum l-a numit pe Ienei selecționer pentru EURO 2000. Tehnician la Steaua, Ienei a acceptat propunerea șefului de la FRF și l-a înlocuit pe Victor Pițurcă, antrenor care calificase prima reprezentativă la turneul final.



Pițurcă se afla în conflict cu liderii echipei naționale. Mircea Sandu, acum stabilit în Monte Carlo, vorbește despre omul Ienei, un tip apreciat de toată lumea, care își făcea meseria cu știință și profesionalism.

Mircea Sandu, după moartea lui Emeric Ienei: "Singurul antrenor cu care n-am avut vreo problemă! / Nu-l simțeai"



"Ienei era atunci antrenor la Steaua. L-am sunat și l-am întrebat dacă vrea să vină la națională, unde era o situație specială. A zis că vrea să vorbească mai întâi cu conducătorii de la club. A acceptat.



De ce l-am ales? Păi, antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo. Cei de la Dinamo erau mai buni conducători, în administrație...



A fost singurul antrenor cu care n-am avut niciun fel de problemă, nici cu primele, nici cu salariul, cu nimic... Nu-l simțeai. Singurul cuvânt este eleganță: de la comportament până la capitolul vestimentar.



Omul ăsta a fost de viță nobilă. Nu știu să se fi certat vreodată cu cineva din federație. Ca stil de antrenor, nu era un analist cum sunt alții, dar pregătea foarte bine meciurile, simțea jucătorii. Am asistat și eu la câteva ședințe tehnice pe care le-a condus. Avea echilibru și a devenit pentru toți ca un tată. Caracter fabulos!", a declarat Mircea Sandu, potrivit Adevărul.