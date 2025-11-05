Ienei, mutarea decisivă pentru EURO 2000. Mircea Sandu dezvăluie pas cu pas ce s-a întâmplat

Ienei, mutarea decisivă pentru EURO 2000. Mircea Sandu dezvăluie pas cu pas ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat Fotbal intern Mircea Sandu: "Gigi merita sa fie langa familie de Paste!"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

TAGS:
Mircea SanduEmeric IeneiRomaniaSteauadeces ieneiEchipa NationalaEuro 2000
Din articol

Fotbalul românesc îl plânge pe Emeric Ienei, antrenor legendar.

Mircea Sandu a povestit pentru Adevărul cum l-a numit pe Ienei selecționer pentru EURO 2000. Tehnician la Steaua, Ienei a acceptat propunerea șefului de la FRF și l-a înlocuit pe Victor Pițurcă, antrenor care calificase prima reprezentativă la turneul final. 

Pițurcă se afla în conflict cu liderii echipei naționale. Mircea Sandu, acum stabilit în Monte Carlo, vorbește despre omul Ienei, un tip apreciat de toată lumea, care își făcea meseria cu știință și profesionalism.

Mircea Sandu, după moartea lui Emeric Ienei: "Singurul antrenor cu care n-am avut vreo problemă! / Nu-l simțeai"

"Ienei era atunci antrenor la Steaua. L-am sunat și l-am întrebat dacă vrea să vină la națională, unde era o situație specială. A zis că vrea să vorbească mai întâi cu conducătorii de la club. A acceptat.

De ce l-am ales? Păi, antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo. Cei de la Dinamo erau mai buni conducători, în administrație...

A fost singurul antrenor cu care n-am avut niciun fel de problemă, nici cu primele, nici cu salariul, cu nimic... Nu-l simțeai. Singurul cuvânt este eleganță: de la comportament până la capitolul vestimentar.

Omul ăsta a fost de viță nobilă. Nu știu să se fi certat vreodată cu cineva din federație. Ca stil de antrenor, nu era un analist cum sunt alții, dar pregătea foarte bine meciurile, simțea jucătorii. Am asistat și eu la câteva ședințe tehnice pe care le-a condus. Avea echilibru și a devenit pentru toți ca un tată. Caracter fabulos!", a declarat Mircea Sandu, potrivit Adevărul.

Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc.

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua București între 1954 și 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câștigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

El a mai activat ca jucător la UTA Arad și Kayserispor.

Ca antrenor, el a condus echipa naționale de fotbal a României în două mandate, precum și reprezentativa Ungariei. La nivel de club a antrenat formațiile FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehervar, Panionios și FCU Craiova.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu, despre marea calitate a lui Emeric Ienei: &bdquo;Asta a știut să facă!&ldquo;
Mircea Lucescu, despre marea calitate a lui Emeric Ienei: „Asta a știut să facă!“
&bdquo;Acord&rdquo; pentru noul antrenor de la Genoa! Cine va prelua banca &bdquo;Grifonului&rdquo;
„Acord” pentru noul antrenor de la Genoa! Cine va prelua banca „Grifonului”
Emeric Ienei, iubit &icirc;n toată Ungaria. Două cluburi maghiare l-au omagiat pe legendarul antrenor: &rdquo;Nu-l vom uita niciodată&rdquo;
Emeric Ienei, iubit în toată Ungaria. Două cluburi maghiare l-au omagiat pe legendarul antrenor: ”Nu-l vom uita niciodată”
Ce situație! Tatăl lui Lamine Yamal se &icirc;nsoară cu o femeie cu doi ani mai t&acirc;nără dec&acirc;t iubita starului Barcelonei
Ce situație! Tatăl lui Lamine Yamal se însoară cu o femeie cu doi ani mai tânără decât iubita starului Barcelonei
ULTIMELE STIRI
Anghel Iordănescu, sf&acirc;șiat de moartea lui Emeric Ienei: &bdquo;Mi-a fost frate, antrenor, reper&rdquo;
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: &rdquo;&Icirc;l cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie p&acirc;nă acum&rdquo;
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
FCSB s-a calificat &icirc;n turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat
FCSB s-a calificat în turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Dioszegi s-a convins după ce a văzut &icirc;n Liga 2: Ei sunt cu un picior &icirc;n prima ligă, dar locul 2 de v&acirc;nzare

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"

Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League

Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League

Champions League | Olympiacos &ndash; PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct &icirc;n prelungiri

Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs &icirc;n Liverpool &ndash; Real Madrid: &rdquo;Zonă gri!&rdquo;

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”

Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs? Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid

"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid



Recomandarile redactiei
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: &rdquo;&Icirc;l cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie p&acirc;nă acum&rdquo;
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
B&ouml;l&ouml;ni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: &bdquo;A fost singurul!&ldquo;
Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Anghel Iordănescu, sf&acirc;șiat de moartea lui Emeric Ienei: &bdquo;Mi-a fost frate, antrenor, reper&rdquo;
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Alte subiecte de interes
Mircea Sandu, fostul jup&acirc;n de la FRF, reacționează după ce a auzit propunerile lui Burleanu pentru postul de selecționer
Mircea Sandu, fostul 'jupân' de la FRF, reacționează după ce a auzit propunerile lui Burleanu pentru postul de selecționer
Dezvăluirea făcută de Mircea Sandu: &rdquo;Am greșit că l-am pus selecționer&rdquo;
Dezvăluirea făcută de Mircea Sandu: ”Am greșit că l-am pus selecționer”
&rdquo;De cine &icirc;mi place?&rdquo; Legendarul Emeric Ienei a dezvăluit că are un tricolor preferat
”De cine îmi place?” Legendarul Emeric Ienei a dezvăluit că are un tricolor preferat
Emeric Ienei, vizitat de un fost jucător din Liga 1: &rdquo;Arată senzațional!&rdquo;
Emeric Ienei, vizitat de un fost jucător din Liga 1: ”Arată senzațional!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții &icirc;n mai multe județe

stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!