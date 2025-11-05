Moartea lui Emeric Ienei a zguduit România, astăzi, în condițiile în care vorbim despre un monument de bun simț, dar și un fost antrenor cu rezultate imense, inegalabile, după cum Sport.ro a arătat aici.

Această tragedie a stârnit un val mare de reacții, iar Mircea Lucescu (80 de ani), printre colegii de generație cu fostul antrenor al Stelei, a comentat pentru Golazo această pierdere uriașă pentru întreg sportul românesc.

„Am primit vestea morții lui cu mare părere de rău. A fost un antrenor care a știut să-și apropie jucătorii prin felul său de a fi. Transmit condoleanțele mele familiei lui. Emeric Ienei a fost un domn, întotdeauna l-am respectat. Și-a pus amprenta pe fotbalul românesc prin performanțele pe care le-a avut. Rivalitatea pe care am avut-o cu el și cu Puiu Iordănescu (n.r. - Anghel Iordănescu), în duelurile Steaua - Dinamo, a dezvoltat formidabil fotbalul românesc. Dar poate cea mai frumoasă rivalitate pe care am avut-o cu Ienei a fost cea când eu eram antrenor la Corvinul și el la Bihor, când ne-am duelat pentru promovarea din Divizia B“, a comentat selecționerul României.

