I-au murit lăudătorii lui Dragomir. "10 ani aș fi luat titlul dacă m-aș fi dus la Gigi Becali!" Pe cine ar fi pus antrenor

Relația dintre Dumitru Dragomir și Gigi Becali a fost una plină de tensiuni. Au ajuns rapid de la o prietenie strânsă la certuri, dar acum sunt din nou amici.

Episoadele surprinzătoare petrecute în ultima săptămână la FCSB îl determină pe fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal să realizeze un exercițiu de imaginație.

Ce s-ar fi întâmplat cu el conducător la echipa lui Becali? Dacă s-ar fi dus? Și ce antrenor și-ar fi ales? Dragomir a răspuns în stilul său inconfundabil și și-a manifestat simpatia pentru un fost selecționer, omul care i-a spus lui Becali, în urmă cu un deceniu, să nu mai transfere fotbaliști strâini.

Dragomir: "Dacă m-aș fi dus la Becali, pe Pițurcă l-aș fi pus antrenor!"

„Dacă îmi dă Pipera lui și toate oile… să fiu eu angajatul lui Becali? M-aș împușca înainte să intru la el. Dacă m-aș fi dus la Becali, zece ani la rând luam campionatul, cât trăiam. Îl puneam antrenor pe Pițurcă!

Eu am fost antrenor, am făcut și școala de arbitri. Am jucat și fotbal, am fost organizator de competiții, vicepreședinte de club, președinte de club, vicepreședinte de Ligă, președinte de Ligă. Am fost cu Victoria în cupele europene, am făcut construcția Ligii, am ajutat la construcția Arenei Naționale, la Buftea, la Mogoșoaia.

Am făcut în Parlament singur o lege organică. Nu m-aș certa cu el. Eu am avut foarte mulți șefi ca Gigi Becali. El spune și lucruri bune. Lucrurile rele le-aș da deoparte”, a declarat Dragomir, potrivit prosport.ro.

2 e locul ocupat de FCSB în Liga 1 după 15 etape

8 puncte o desparte pe FCSB (31) de liderul CFR (39)

3 e locul ocupat de Universitatea Craiova (28 de puncte)

Dragomir l-a trimis pe Becali la FRF după ce Edi Iordănescu a plecat de la FCSB

La începutul săptămânii, după ce Edi Iordănescu a plecat de la FCSB, Dumitru Dragomir comenta ironic episodul de la FCSB. Înainte de a fi numit Anton Petrea, "Corleone" îi recomanda lui Becali să-și ia licență de antrenor.

Totodată, fostul șef al LPF susținea că titlul nu-l interesează pe Becali, om de afaceri pentru care primează profitul după transferuri.

"Gigi Becali când dă de bani mulți nu-l interesează că pierde un milion sau două, nu e la nivelul nostru. El e capitalist, vrea să vândă jucători pe bani mulți. El nu regretă nimic în viața lui, îl doare în pălărie dacă ia titlul sau nu, pe el îl interesează să crească jucători, să ia bani mulți, pe unii i-a vândut fără să merite bani mulți datorită verilor, care sunt diabolici.

Să meargă să-și ia licența pro, să-și ia un secund și să antreneze, își ia licența pro și prin telefon dă ordine. La FCSB favorit e pe primul loc să devină antrenor Gigi Becali, pe 2 Gigi Becali, pe trei Gigi Becali", a punctat Dumitru Dragomir, luni dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.