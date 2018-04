"I-am vazut fluturasul de salariu! Initial, am zis ca e nesimtit". Cati bani ia Burleanu ca presedinte al FRF

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, a fost unul dintre sustinatorii lui Burleanu la alegerile FRF.

Valeriu Iftime a povestit ca "a crezut si el initial ca Burleanu are un salariu nesimtit la FRF" si a avut retinerile sale cu privire la actualul sef de la Casa Fotbalului. Totusi, patronul Botosaniului a vazut cu ochii sai salariul pe care il ia Burleanu.

Iftime a facut dezvaluirea la Digi.

"Cineva dintr-o televiziune mi-e zis ca Burleanu are 15.000 de euro pe luna la FRF! Eu i-am zis: "Daca are 15.000 salariu pe luna, eu declar ca e nesimtit si nu-l mai ajut in viata mea. Asa ca l-am intrebat"", a spus Iftime.

"Am vazut apoi fluturasul de salariu si are 4.300 de euro", a adaugat seful Botosaniului.