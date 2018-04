22.30 REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO // Ronaldo revine in primul 11, Zidane a pregatit 2 surprize! ECHIPELE DE START

Real Madrid isi pregateste primul duel cu Bayern Munchen din UEFA Champions League care va fi in direct la Pro TV, miercurea viitoare.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Aflata pe locul 3 in clasament, Real Madrid trece printr-o perioada foarte buna in campionat - are 5 victorii si 1 egal in ultimele 6 partide si incearca sa se apropie in clasament de Atletico, echipa aflata pe pozitia secunda. Victoria din ultima etapa in deplasare la Malaga a fost obtinuta fara Cristiano Ronaldo, Marcelo, Toni Kroos sau Luka Modric iar toti cei 4 revin in primul 11 contra celor de la Athletic Bilbao.

Bilbao are un sezon sub asteptari - este doar pe locul 13 in clasament iar din Europa League a fost eliminata de Marseille, ajunsa apoi pana in faza semifinalelor. Bilbao este totusi la doar 5 puncte de locul 8, insa sansele de a obtine o calificare in cupele europene in sezonul viitor sunt minuscule - diferenta fata de Villarreal este de 12 puncte cu 6 etape inainte de finalul sezonului.

Pentru Real Madrid este ultimul test inainte de mansa tur a semifinalelor UEFA Champions League in fata celor de la Bayern Munchen, duel care va fi miercurea viitoare in direct la Pro TV de la 21.45.

