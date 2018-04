CUTREMUR in fotbalul romanesc! Anuntul BOMBA al lui Becali: "GATA! MA RETRAG! NU MAI SUNT LA STEAUA!"

Gigi Becali a anuntat ca se retrage de la Steaua in urma rezultatului alegerilor de la sefia FRF.

Gigi Becali a inceput o noua tirada la adresa lui Razvan Burleanu dupa ce acesta a fost reales in functia de presedinte al FRF.

”Nu ma mai implic, nu mai am niciun fel de tangenta. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se intâmpla ce se intâmpla in fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat aceasta hotarâre. Mâine apare comunicatul. Clubul va trimite la Federatie si la Liga hotarârea mea, ca sa nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua. Asta am decis, dupa ce a iesit Burleanu presedinte. Daca vreti este si un protest, daca ne comanda fotbalul feminin si futsalul...Nu mai vreau sa ma pronunt si sa fac pacate. Un lucru este clar. E clar ca a avut sprijinsi de la dansii (nr SRI). Eu spun ce am citit. E clar ca s-a folosit si de functie.



Uite ca si la fotbal va controlam. Ca sa ne demonstreze ca ne controleaza in toate domeniile de activitate, uite va pun si sef la FRF. Ma retrag, de ce? Ca ei pot spune asa, treci la Comisii, te depunctam. Uite ca nu poti, m-am retras. Eu nu mai sunt la Steaua, e familia mea. Nu mai finantez, nu mai am nicio legatura. Este oficial. M-am retras, ca sa pot spune ce vreau eu. Ei vor sa puna pumnul in gura" a spus Gigi Becali la Antena 3.