Sansa carierei! Edi Iordanescu poate da lovitura dupa ce a plecat de la Astra! O echipa care se bate pentru UCL il cheama pe "fiul legendarului Anghel Iordanescu"

Edi Iordanescu a plecat de la Astra dupa ce a intrat in conflict cu patronul Ioan Niculae.

Edi Iordanescu a reusit minunea cu Astra si a dus o echipa complet reconstruita in vara in Play Off-ul Ligii I. La scurt timp dupa calificarea in "finala campionatului", antrenorul a intrat, insa, in conflict cu patronul Niculae, acesta criticand public jocul echipei. De cealalta parte, Edi a spus ca atitudinea lui Niculae s-a schimbat mult in rau dupa ce echipa a prins Play Off-ul.

Fiul lui Anghel Iordanescu a decis astfel sa isi rezilieze contractul cu Astra si si-a luat o scurta vacanta. Una care poate fi, insa, intrerupta de o oferta din Polonia.

Presa poloneza anunta ca Edi Iordanescu este pe lista scurta a Legiei Varsovia, ocupanta locului secund in campionat, cu sase etape inaintea finalului de sezon. Legia, care e la doar un punct in spatele lui Lech Poznan, l-a demis pe antrenorul Romeo Jozak si ii cauta acum inlocuitor.



"Iordanescu, fiul cel mare al legendarului Anghel Iordanescu, a avut un sezon de succes cu Astra, a facut o treaba buna si a fost ales cel mai bun antrenor al sezonului regulat. Totusi, la inceputul lunii aprilie si-a reziliat contractul cu Astra pentru ca nu a mai putut lucra cu excentricul sau patron", scrie Eurosport Polonia.

In varsta de 39 de ani, Edi Iordanescu a mai trecut pe la ASA Targu Mures, Pandurii, TSKA Sofia si Astra. El a mai fost secund, la inceputul carierie, la Steaua si Vaslui.