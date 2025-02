Gică Hagi și Miodrag Belodedici au fost colegi la Luceafărul, Steaua și echipa națională a României. Considerați unii dintre cei mai buni jucători din istoria României pe posturile lor, cei doi au avut și câteva confruntări ca adversari, iar "Belo" îl consideră pe "Rege" un fotbalist cu totul special.



"Stângacii ăștia sunt mai speciali în joc"

"Pe Gică Hagi îl știu de mult, de mult, de mult. De la juniori, de la Luceafărul, echipa națională de juniori. Eu aveam 17 ani și el avea 16 ani. Pe el l-au promovat la grupa noastră, care era cu un an mai mare, pentru că era talentat și era bun. La Luceafărul, lângă liceul Electroaparataj, ne-am întâlnit prima dată, am făcut școala acolo, ne antrenam, locuiam. El a început să joace la seniori un pic mai devreme, la Constanța și la Sportul, eu eram rezervă la Steaua, unde jucau nea Fane Sameș, Florin Marin, Teo Anghelini.



Am fost și colegul, și adversarul lui. Îl știam, îi știam fentele. Era greu de ținut, chiar și de către mine. Avea o rapiditate și o tehnică extraordinare. Stângacii ăștia sunt mai speciali în joc. Amintiri frumoase? Primele îmi vin în minte trofeele pe care le-am câștigat alături de el. Supercupa Europei,când i-am bătut pe Dinamo Kiev la Monaco. Titlurile de campion, cupele, derby-urile contra lui Dinamo, pe 23 August cu tribunele pline. Multele meciuri la echipa națională...



"Dacă îl lăsai să o pună pe stângul era teroare"

Jucam departe unul de altul, nu aveam o schemă cu el, dar știam că trebuie să-i dăm mingea la picior. Când primea mingea la picior devenea periculos, începea să dribleze, dădea foarte bine cu stângul. Nu m-a surprins execuțiile lui din 1994, pentru că știam că dacă îl lăsai să o pună pe stângul era teroare.

Când eram adversarul lui, îi acopeream partea stângă. Dacă făcea mingea pe dreptul, era așa și așa. Când o punea pe stângul era grav pentru adversar. E unul dintre cei mai grei adversari pe care i-am avut și era încă tânăr.



"Ne-au alergat mult prin zona Brașovului, am făcut pregătire multă"

La meciurile din America, din 1994, toată lumea știe cum am jucat și ce a realizat Hagi pe teren. Era căpitanul, dar nu era ca azi să țină discursuri în vestiar. Erau mai mulți lideri, ne încurajam, vorbeam mult între noi. E clar că el avea un cuvânt greu în vestiar. A fost o situație extraordinară acolo, am fost foarte aproape de semifinala unui Campionat Mondial.



Am muncit mult, asta îmi aduc aminte. Nu ne-a văzut nimeni acolo, nici presa, nici fanii. Ne-au alergat mult prin zona Brașovului, am făcut pregătire multă. Am stat mult în pregătire centralizată, nu am văzut pe nimeni. Unii citeau, alții completau rebusuri, ascultau muzică. Ne uitam la televizor, ne mai puneau filme pe casetă. Nu aveam telefoane mobile, ăsta a fost un lucru foarte bun. Dacă aveam, ne luau mințile.



"Îi urez multă sănătate, răbdare și capul limpede"

Îi urez multă, multă, multă, multă sănătate. Îi urez răbdare și capul limpede. Acum este antrenor, director tehnic, patron, e de toate. Nu e ușor să ai atâta activitate și așa presiune. Muncește extraordinar de mult. Ca să glumesc, să aibă răbdare patronul Hagi cu antrenorul Hagi.



A format mulți jucători tineri, a muncit mult cu ei, a creat un sistem acolo care este foarte bun. E o centralizare așa cum aveam noi, pe timpuri, la Luceafărul. Toți la antrenament și meciuri, toți la școală, la masă, la somn. A dat rezultate atunci și dă rezultate acum, face o treabă extraordinară pentru fotbalul românesc", a declarat Miodrag Belodedici pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea