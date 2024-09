Miercuri la Ovidiu a avut loc inaugurarea oficială a hotelului și a noilor facilități oferite de Baza Sportivă a Academiei Hagi. Nu au lipsit Simona Halep și Stere Halep, buni prieteni cu Gică Hagi.

Academia Hagi - Centru de performanță ultramodern

La eveniment a fost prezentă și Kira Hagi, fiica lui Gică Hagi, patronul și antrenorul echipei Farul, dar și fostul coleg al "Regelui", Iosif Rotariu.

"Astăzi, la Ovidiu, a avut loc inaugurarea celor mai noi facilități pentru juniorii Academiei Hagi și ai Farului Constanța. Cea mai bună Academie de Fotbal din România timp de 6 ani consecutivi conform FRF trece astfel la următorul nivel: spații de cazare noi, birouri, restaurant, o sală de forță ultra-modernă dar și spații pentru lectură și petrecerea timpului liber întregesc începând de astăzi patrimoniul clubului nostru", au transmis cei de la Farul.

Fotografii: Sport Pictures și Farul Constanța

Gică Popescu: "Ce a depins de noi am făcut"

Președintele echipei Farul, Gică Popescu, și-a exprimat speranța ca formația 'marinarilor' să evolueze din 2026 pe noua arenă din Constanța.

„Au fost cinci ani deloc ușori de când am venit eu la Farul, performantele se știu. Ce inaugurăm noi aici nu ar fi fost posibil fără sprijinul partenerilor noștri. Ce a depins de noi am făcut. Am muncit enorm la centru de performanță sportivă de aici. Sperăm ca din 2026 Farul să joace pe noul stadion din Constanța, luna aceasta se pare că se semnează contractul de execuție", a declarat Gică Popescu, potrivit Ziua de Constanța.

VIDEO Interviu cu Gică Popescu la Academia Hagi (4 septembrie 2024)