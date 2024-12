Afirmațiile făcute de Dănuț Lupu pentru Fanatik vin în contradicție cu opinia generală potrivit căreia Gică Hagi este considerat drept "Regele" fotbalului românesc.



Lupu și-a exprimat preferința pentru Belodedici, argumentând că acesta este singurul fotbalist român care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, cu echipe diferite.

Belodedici e cel mai bun fotbalist român din istorie, crede Lupu



"Cel mai bun jucător român este Belodedici, din istoria fotbalului românesc. E singurul care are două trofee Champions League cu două echipe diferite.



Nu am nimic cu Gică, poate am avut când eram tânăr. Statistic, Belodedici are două Champions League", a spus Dănuț Lupu.



Relația dintre Dănuț Lupu și Gică Hagi nu a fost niciodată una idilică, între cei doi existând unele animozități din perioada în care cei doi se aflau în vizorul naționalei României. Lupu l-a acuzat în trecut pe Hagi că ar fi intervenit pe lângă selecționeri ca el să nu fie convocat la națională.