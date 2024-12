"Frederique Constant X Generația de Aur este scos în ediție limitată de 200 piese. Acest ceas onorează succesul pe care Generația de Aur l-a avut acum 30 de ani, la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994. Fiecare detaliu al ceasului reflectă pasiunea și dedicarea echipei naționale a României. Cadranul galben ne amintește de culoarea tricourilor purtate de echipă, fiind completat subtil de silueta unei mingi de fotbal, cât și de inscripția anului 1994.



Indecșii și indicatorii orar și minutar poartă culoarea albastru, iar indicatorul secundar - roșu, amintindu-ne de steagul țării noastre, iar spatele ceasului are inscriptionat logo-ul Generației de Aur. Întregul design al ceasului subliniază eleganța și grandoarea victoriilor obținute și vine cu o brățară metalică, însoțit de o curea suplimentară din silicon albastru. Prețul acestuia va fi de 2.400 de euro", a transmis Mădălina Diaconu, director de marketing al Kultho, firma care a inițiat proiectul, în colaborare cu Gică Popescu.



Ceasul exclusivist este creat de firmă de orologerie elvețiană Frederique Constant, o subsidiară a gigantului Citizen Holdings. Prețul unei asemenea piese de colecție este de 2.400 de euro.



Ce au declarat jucătorii din Generația de Aur, despre acest accesoriu dedicat lor:



FLORIN PRUNEA

"Era cazul să vină și la noi Moș Niculae cu un cadou frumos, pentru că, de obicei, noi suntem cei care dăm cadourile pentru familiile noastre. E un cadou deosebit, e un ceas superb, l-am încercat. Îmi poartă inițialele și ăsta e lucrul cel mai important. Are pe spate 'FP1', numele și număr de pe tricou. Nu se supără Stelică, pentru că el și-a ales numărul 12. Vechiul meu ceas era dăruit de Cristi Borcea. Gică Popescu este cel care a intermediat acest cadou. Cât o valoreze peste 100 de ani? Nu cred că va conta valoarea în bani, va avea mereu o valoare simbolică, inestimabilă pentru noi. Face parte din imaginea Generației de Aur.



Îl voi purta la evenimente, îl voi pune la loc de cinste, mă voi mândri cu el. Aș fi vrut să am două, pentru că eu am doi nepoți, aș vrea să le las lor un asemenea ceas. Probabil că o să încerc să mai iau unul, ca să aibă fiecare câte unul, să nu fie scandal în familie. Aveam ceas, avem costume, urmează... I-am zis lui Gică Popescu că nu a avut de lucru, să zică că a fost ultimul meci al nostru. Poate nu s-a exprimat corect, poate este ultima reprezentație în București. Cât mai putem, poate mergem să jucăm și în țară, pentru că lumea își dorește să ne vadă pe teren. Pe unde am merge, sunt convins că stadioanele vor fi pline".

VIOREL MOLDOVAN

"A venit la fix Moșul pentru noi. Nu am fost luați prin surprindere, pentru că au fost discuții îndelungate, dar am fost surprinși de calitatea ceasurilor. Gică Popescu a fost Moșul nostru, în acest an. Eu nu port ceasuri, în mod normal. Poate acest cadou pentru mine, va deveni un cadou, la rândul lui, pentru băiatul meu. Îl consider și un cadou simbolic, poate ajunge și Rapidul să dea ora exactă în Liga 1, nu ar fi rău deloc.

Poate facem astfel de ceasuri pentru jucătorii noștri, dacă reușesc să câștige titlul. Sunt sigur că domnul Șucu ar accepta un asemenea gest. Și eu, la rândul meu, am primit un ceas foarte frumos din partea conducerii, când am câștigat titlul cu Nantes, în Franța. Am acasă mai multe ceasuri, dar m-am obișnuit să nu le port foarte des".



ADRIAN ILIE

"E un cadou frumos, ținând cont de munca depusă și ce a făcut această generație pentru fotbalul românesc. Le pregătesc pe mărimea mâinii fiecăruia dintre noi. Este foarte elegant și versatil, așa cum a fost jocul Generației de Aur. Îmi place să port ceasuri, o să-l adaug colecției mele. Am mai multe, primite când am câștigat campionatul și Cupa Spaniei cu Valencia, când am ajuns în finala Champions League. Pe lângă cele achiziționate personal, cred că am 6-7 ceasuri, pentru fiecare realizare cu echipele de club. Acesta va fi favoritul meu, pentru că e cel mai nou și are legătură cu echipa națională.

Este o piesă de colecție, care va fi apreciat, cred eu, în principal de oamenii din fotbal, care îi înțeleg valoarea simbolică. Cui îl pot dărui? Fac o promisiune acum. În cazul în care nepotul meu, Bogdan, o să ajungă la echipa națională, ceasul acesta va ajunge la el. El joacă acum la Academia Hagi, e foarte talentat. Petre Marin l-a antrenat la clubul lui și i-a zis 'Bombiță'. Sper să-l ambiționeze să facă și el parte dintr-o generație de aur".



GICĂ POPESCU

"Anul acesta a fost un an special pentru noi, pentru Generația de Aur. La 30 de ani la Mondialul american, a fost anul în care ni s-a făcut un film, un monument lângă Arena Națională, am jucat pentru ultima dată împreună și încheiem en fanfare, cu acest frumos ceas dedicat Generației de Aur. E un gest frumos de apreciere, întâlnit în străinătate, care poate câștigă teren și la noi. Când am câștigat Cupa Cupelor cu FC Barcelona, am primit un ceas de aur, inscripționat cu data, cu rezultatul. Eu le am pe toate cele primite în colecție, sunt neprețuite pentru mine. De asemenea, am fost învățat că ceasul face parte din outfitul zilnic al unui bărbat elegant. Încerc mereu să asortez ceasul cu ținuta mea.

Am luat asupra mea colaborarea cu producătorul ceasului, dar cred că ne reprezintă pe toți cei din Generația de Aur. Se încheie un an special, plin de emoții pentru noi. Am arătat că, la 30 de ani de la acea performanță, Generația de Aur produce încă mari surprize. Suntem mândri văzând reacția oamenilor față de noi, că performanțele noastre sunt încă apreciate. Până ce vor fi depășite acest performanțe, atenția e pe noi. Pregătim ceva frumos și pentru anul viitor, dar nu pot dezvălui despre ce e vorba, pentru că încă nu le-am spus nici colegilor mei. Va fi o supriză și pentru ei, un gest la care m-am gândit mult timp. Dacă vom reuși, va fi o chestiune cu un impact incredibil, un proiect care va mișca foarte mult sportul de la noi".



