HAGI 57 | "Am celebrat victorii, am plâns împreună!" Poza de colecție postată de Gică Popescu la aniversarea "Regelui"

Gică Popescu a sintetizat în câteva rânduri relația de prietenie pe care o are cu Gică Hagi, care azi împlinește 57 de ani. Dincolo de relația profesională, cei doi lucrează pentru a obține performanțe cu Farul, Popescu și Hagi au participat la trei ediții ale CM și la două ediții ale Campionatului European.

Alături de un mesaj special, fostul căpitan al Barcelonei a atașat și o poză sugestivă pentru un moment de referință al fotbalului românesc: o fotografie alb-negru de după meciul România - Danemarca 3-1, din toamna anului 1989, partidă care a consfințit calificarea primei reprezentative la Coppa del Mondo.

Mesajul de suflet transmis de Gică Popescu

"Am trăit împreuna prima calificare a naționalei la un Campionat Mondial, după 20 de ani. Am celebrat victorii, am plâns împreuna , ne-am susținut în momente dificile.

Fratele pe care l-am dorit întotdeauna și fotbalistul alături de care a fost mereu o mândrie să joc. La multi ani, Gica ! @10gheorghehagi", a scris Popescu, pe pagina sa de Facebook.