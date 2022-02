HAGI 57 | A fost aproape de Premier League, dar l-a sunat Cruyff: ”Voiam să-mi întâlnesc idolul”

Pe lângă performanțele notabile din Liga 1 (pe atunci Divizia A) și echipa națională, Hagi se poate lăuda și cu realizări în fotbalul din străinătate. De exemplu, se numără printre puținii fotbaliști care au evoluat atât pentru Barcelona, cât și pentru Real Madrid!

Realul l-a luat de la Steaua în 1990, iar în 1994, Barcelona l-a transferat de la Brescia lui Mircea Lucescu. Hagi a dezvăluit într-un interviu pentru publicația spaniolă AS, în luna aprilie a anului trecut, că a avut o ofertă mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar la vremea respectivă, de la Tottenham, dar a preferat Barcelona pentru a lucra alături de Johan Cruyff.

Gică Hagi: ”Am fost aproape de a merge la Tottenham, dar când m-a căutat Cruyff n-am ezitat”

"În timpul Mondialului din 1994, m-a sunat Johan Cruyff. Idolul meu. Dacă în 1990 Ramón Mendoza a venit după mine, a doua oară a fost chiar Johan. Aveam și alte oferte, Tottenham îmi oferea mai mulți bani, am fost aproape de a merge în Anglia, dar când m-a căutat Cruyff n-am ezitat nicio clipă. Voiam să-mi întâlnesc idolul, să vorbesc cu el, să lucrez cu el. Și s-a împlinit. De la Cruyff am învățat cel mai mult ca jucător. Real și Cruyff m-au învățat ca întotdeauna să vreau să fiu cel mai bun.

Cruyff nu vorbea mult, dar ce spunea te lovea. Modul în care înțelegeam jocul, în care priveam fotbalul, s-a modificat după întâlnirea cu el. Am început să înțeleg mai bine, mai ușor. Gândirea mea s-a transformat. Am descoperit că nimic nu este imposibil și că poți deveni cel mai bun dacă îți pui asta în minte. Personalitatea mea s-a schimbat total”, a spus Gică Hagi, într-un interviu pentru spaniolii de la AS.

Impresionanta carieră a lui Gică Hagi a început la Farul Constanța, în 1982. ”Regele” ajungea în București în 1983, la Sportul Studențesc, iar trei ani mai târziu prindea transferul carierei, la Steaua, proaspăta campioană a Europei, cu care a și câștigat Supercupa Europei în fața celor de la Dinamo Kiev (Hagi marca atunci golul victoriei).

În 1990, Real Madrid îl cumpăra pentru 4,3 milioane de euro, iar Hagi devenea primul și singurul român care a jucat în tricoul formației de pe ”Bernabeu”!. Au urmat ”Brescia Romena” condusă de Mircea Lucescu, Barcelona și Galatasaray.

În Turcia, Gică Hagi a avut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist. A câștigat, alături de Galatasaray, de patru ori consecutiv titlul în Super Lig, dar și o Cupă, două Supercupe, Cupa UEFA și Supercupa Europei.