HAGI 57 | "La ce echipă de club ar fi jucat azi Gică?" Răspuns fără ocolișuri din partea unui antrenor român

Gică Hagi, 57 de ani. Vezi AICI mesajele transmise de vedetele fotbalului mondial

Fotbalului românesc îi lipsește azi un jucător de reală valoare, care să aducă un mare plus și naționalei, în momentele în care echipa nu funcționează. Iar mulți oameni de fotbal fac câte o incursiune în trecut atunci când se gândesc la realitatea cenușie: naționala a ratat accederea în barajul pentru CM, echipele de club capotează lamentabil în cupele europene.

Hagi, la Real Madrid sau City!

Hagi avea capacitatea să schimbe de unul singur soarta unui meci, iar calitățile sale l-au făcut potrivit pentru echipe precum Real Madrid sau FC Barcelona. Într-un exercițiu de imaginație, Eugen Neagoe a răspuns argumentat atunci când a fost întrebat unde ar fi jucat Hagi în fotbalul de azi.

"O spun sincer, nu doar pentru că sunt român și pentru că îl cunosc. Cred că ar fi în primii trei jucători din Europa, nu văd să fie alții peste Gică Hagi. A fost un jucător uriaș! Probabil ar juca tot la Real Madrid sau la Manchester City. Cu tot respectul pentru jucătorii de la Manchester City, nu văd un mijlocaș mai bun decât Hagi. Mai sunt foarte puțini decari în fotbalul actual", a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.

Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.

Gică Popescu a sintetizat în câteva rânduri relația de prietenie pe care o are cu Gică Hagi, care azi împlinește 57 de ani. Dincolo de relația profesională, cei doi lucrează pentru a obține performanțe cu Farul, Popescu și Hagi au participat la trei ediții ale CM și la două ediții ale Campionatului European.

Alături de un mesaj special, fostul căpitan al Barcelonei a atașat și o poză sugestivă pentru un moment de referință al fotbalului românesc: o fotografie alb-negru de după meciul România - Danemarca 3-1, din toamna anului 1989, partidă care a consfințit calificarea primei reprezentative la Coppa del Mondo.

"Am trăit împreuna prima calificare a naționalei la un Campionat Mondial, după 20 de ani. Am celebrat victorii, am plâns împreuna , ne-am susținut în momente dificile.

Fratele pe care l-am dorit întotdeauna și fotbalistul alături de care a fost mereu o mândrie să joc. La multi ani, Gica !", a scris Popescu, pe pagina sa de Facebook.